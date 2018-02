O tânără de 18 ani, elevă în clasa a 12-a și-a pus capăt zilelor. Potrivit președintelui raionului Dubăsari, Grigore Polcinschi, aceasta era într-o relație cu tânărul de 21 de ani, care a lovit mortal ieri un polițist în aceeași localitate.

„Pentru ca era singura acasa si nu a avut cine sa o sustina. Am mers eu dar am gasit-o deja moarta. Prea tarziu am ajuns...”, scrie o cunoscută de-a fetei în comentarii la postarea lui Policinschi.

„Ingerasul meu ingeras, imi lipsesti foarte mult, ma doare sufletul, ce ma fac eu fara tine puiuleeee??? Doamne daca vedeam mesajele tale la timp, si daca vorbeam cu tine era sa fie altfel, iarta-ma te rooog((( vreau sa te vad si nu pot, scumpica mea scumpica, Dumnezeu sa te ierte sarmanico😥😥😥vei ramane in inimile noastre mereu iti promit bratara de pe mina sa nu o scot si sa nu te uit niciodata ❤️❤️😥😥”, scrie o altă prietenă pe peretele de facebook al victimei.

Victima și-a pus capăt zilelor în aceeași zi, când s-a produs tragicul accident între un BMW și un angajat al serviciului de patrulare din Coșnița.

-- Amintim că un angajat al serviciului patrulare a decedat după ce a fost tamponat de un automobil, model BMW, la volanul căruia se afla un băiat în vârsta de 21 de ani și era sub influența alcoolului.