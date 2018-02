Redacția Deschide.MD a aflat ieri de la surse medicale că zilele trecute, Silvia Radu a făcut săptămâna aceasta un control inopinat la spitalul Municipal Numărul 1. Primărița a mers încolo fără să anunțe conducerea spitalului. Aceasta a vizitat câteva secții, a făcut o inspecție în mai multe corpuri ale clădirii și chiar în subsolul spitalului.

Ce s-a întâmplat înainte de controlul propriu-zis?

Surse medicale ne-au dezvăluit că Silvia Radu a intrat în spital, s-a dus direct în biroul directorului, unde...surpriză, a găsit un banchet în desfășurare. Printre cei prezenți acolo era liderul fracțiunii PL, Ion Cebanu și șeful direcției Sănătate, Mihai Moldoveanu. Silvia Radu le-ar fi oprit cheful „stropit” și cu alcool, întrucât acesta se desfășura în incinta unei instituții publice și în plin program de lucru.

Aceleași surse ne-au declarat că directorul spitalului face destul de des astfel de mese, acesta fiind un obicei în instituție.

Ion Cebanu: Nu era niciun chef, luam prânzul după o ședință

Contactat telefonic, consilierul PL Ion Cebanu a declarat pentru Deschide.MD că nu era vorba despre un chef, ci pur și simplu se lua masa. El și-a exprimat regretul că Silvia Radu a transformat acest eveniment în unul politic și vrea să facă show pe marginea lui. Totuși, Cebanu nu a negat consumul de alcool la evenimentul cu pricina, considerându-l aproape firesc.

„- Eu sunt membru al Consiliului de Administrare. După ședința Consiliului, care a început la ora 10:00 și s-a terminat la 12 și ceva, am mers în cabinet la director ca să luăm masa. Atât.

- E o regulă să se ia masa în biroul directorului, după ședința Consiliului?

- Nu e o regulă, dar nici nu e ceva ieșit din comun. Și nu a fost mare banchet acolo. Au fost membrii Consiliului de Administrare.

- A fost și alcool la masă?

- Ce fel de alcool? Nu v-ar interesa mai bine salariul Doamnei Radu de 400 de mii de lei de la Moldova Gaz? Ce întrebări sunt astea: am luat, nu am luat alcool în timpul mesei. Mie îmi pare că acestea sunt niște provocări. Eu nu ascund nimic, nu ascund că după ședința CA ne-a invitat directorul ca să luăm masa. Punct. Ceea ce zice doamna Radu că a venit și a găsit banchet, este o minciună. Ea a venit, a dat busna acolo, nici nu s-a salutat, a început să facă show acolo. Maaare banchet. Ce vrea, să nu mai luăm masa? Ok, nu vom mai lua masa....

- Totuși, sursele ne spun că astfel de evenimente sunt tradiții și că ar fi fost și alcool la masă.

- Da scrie undeva că în ora mesei nu e voie să bei un pic de alcool? Eram beți pe acolo, ne tăvăleam pe jos, sau ce? Aveți vreo probă? Poate ne întrebați ce era pe masă.

- Vă întreb...

- Era mâncare!”