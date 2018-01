Proiectul privind decriminalizarea fraudelor economice, inițiat de Ministerul Justiției, a fost retras, însă Guvernul nu renunță la ideea de a da un „respiro” mediului de afacer, urmând să fie creată o platformă pentru inițierea unui nou proiect, acum sub egida Ministerului Economiei. Despre acest lucru a vorbit noul ministru al Justiției Alexandru Tănase, în cadrul unei conferințe de presă.

"Știți ce am înțeles eu din acel proiect din titlurile din presă, inclusiv de pe unele surse mass-media care se respectă? Am înțeles că acel proiect urma să se scape de pedeapsă penală pe cei care care se fac vinovați de frauda bancară. Când am ajuns la minister, am cerut acest proiect și nu am văzut absolut nimic legat de frauda bancară. El se referă la evaziunea fiscală. Mi-am dat seama atunci că cei din afară au comentat în neștiință de cauză”, a declarat Tănase.

În opinia lui, oamenii de afaceri nu trebuie să interacționeze cu oamenii care poartă epoleți. De aceea, chiar dacă proiectul MJ este unul consumat, Guvernul nu renunță la această ideea urmând să îl dezvolte pe e o nouă platformă, de această dată la Ministerul Economiei.

Alexandru Tănase a spus că vor trebui preluate multe idei bune din documentul retras, inclusiv prevederile care interzic ridicarea de acte și elemente de logistică, care să blocheze activitatea agenților economici. O altă practică bună, care se dorea a fi promovată, este faptul că urmărirea penală nu poate începe decât în baza deciziei unei instituții de control sau a unui agent constatator.

-- Vom aminti că și fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, spunea că proiectul de lege care urmează să decriminalizeze infracțiunile economice, propus pe 13 decembrie în Guvern, omite orice referire la infracțiunile legate de frauda bancară. Fostul ministrul spunea că una dintre principalele relaxări prevăzute de proiectul de lege pentru mediul de afaceri este faptul că, chiar dacă antreprenorul a greșit neintenționat, nu va fi arestat și nu-i va fi sistată activitatea. Condiția era să repare greșeala în termen rezonabil.

Mai multe organizații ale societății civile au semnat un apel în care au îndemnat Ministerul Justiției să nu promoveze proiectul în cauză deoarece, acesta vine să scape de răspundere penală „băieții șmecheri" și subminează lupta împotriva corupției.