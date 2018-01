Parteneriatele dintre localitățile aflate pe ambele maluri ale Prutului dau roade, inclusiv în ceea ce privește sistemul de sănătate. Autoritățile din raionul Strășeni, în colaborare cu cele din județul Iași, România, au pus la punct un proiect transfrontalier, care va duce la utilarea și modernizarea secțiilor de pediatrie ale spitalelor din cele două localități.

Astfel, prin proiectul "TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases", realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, Consiliul Raional Strășeni intenționează să reabiliteze și să doteze secția de pediatrie din cadrul Spitalului Raional, scrie bzi.ro.

La rândul său, Iașul va beneficia de aparatură performantă pentru Secția de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria".

„Cererea de finanțare a proiectului va fi depusă în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate care se adresează zonei aflate la frontiera dintre cele două state”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Iași.

Anual, în Republica Moldova ți România se nasc aproximativ 1.000 de copii cu malformații cardiace congenitale, iar 10-15 la sută dintre aceștia au nevoie de îngrijiri speciale în prima luna de viață.