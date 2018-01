Un moldovean stabilit cu traiul în Canada a fost numit eroul zilei de presa din această ţară, după ce a reuşit să evite o tragedie pe o autostradă din provincia Quebec. Ieri, camionul pe care îl conducea conaţionalul nostru a luat foc într-un tunel, iar bărbatul a accelerat, evitând, astfel, producerea mai multor accidente grave în galeria subterană.

Remorca tirului a fost distrusă, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Circulaţia pe autostradă a fost reluată după câteva ore.

Incidentul s-a produs la intrarea într-un tunel de pe o autostradă din Quebec. Mihail Gîlcă a observat în oglinda retrovizoare că unul dintre cauciucurile tirului a explodat, iar din spatele remorcii ieşea fum dens. Din fericire, bărbatul şi-a păstrat calmul, pentru a nu provoca un accident.

„Am accelerat cât am putut și am scos camionul din tunel. Pe urmă, am luat stingătorul și am început să sting focul, că s-a aprins cauciucul. L-am stins, dar s-a terminat spuma din stingător și focul s-a reaprins. M-am stresat, nu știam ce să mai fac, așa că am detașat remorca de la camion. Între timp, s-a mai spart o roată, era ca la război”, a spus moldoveanul stabilit în Canada, Mihail Gîlcă.

Poliţiştii canadieni au declarat ulterior în presa locală că, prin acţiunile sale prompte, moldoveanul a evitat o catastrofă. Dacă nu accelera, camionul ar fi rămas în tunel, iar fumul dens ar fi redus vizibilitatea, ceea ce ar fi provocat accidente în lanţ.

„Mi-am dat seama că situaţia e foarte periculoasă, aşa că am accelerat ca să ies mai repede din tunel”, a afirmat moldoveanul stabilit în Canada, Mihail Gîlcă.

Conaţionalul nostru a fost lăudat şi de colegi.

„A reacţionat rapid, conform procedurilor. S-a descurcat foarte bine”, a afirmat colega moldoveanului Farida Minlyanova.

Poliţia locală va verifica tirul şi remorca pentru a stabili de la ce a pornit incendiul.

Mihail Gîlcă este originar din Stăuceni şi a emigrat în Canada acum patru ani, unde munceşte la o companie de transport. El spune că îşi va lua câteva zile de concediu, pentru a-şi reveni după experienţa trăită.

sursa: prime.md