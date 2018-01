Redeschiderea școlii din Țepilova a creat un scandal uriaș între locuitorii satului. Pe când unii părinți declară că nu vor ca micuții lor să revină la studii în sat, șeful Direcției de Învățământ din Soroca, Ghenadie Donos, spune că cel puțin 15 părinți au solicitat acest lucru.

În satul Țepilova sunt 43 de copii cu vârsta corespunzătoare claselor primare. Atunci când școala a fost închisă, 36 de copii au fost transferați la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Soroca și 7 copii au fost transferați la gimnaziul din satul Regina Maria.

În luna noiembrie, Direcția de Învățământ Soroca a primit un demers din partea unui grup de 15 părinți din satul Țepilova care solicitau redeschiderea școlii din sat. Direcția de învățământ a trimis o solicitare către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care a analizat cererea și a decis aprobarea acesteia.

Direcția de Învățământ urmând să îndeplinească toate formalitățile de pregătire a clădirii școlii pentru redeschidere. Decizia oficială va fi propusă spre aprobare la ședința Consiliul Raional Soroca din 25 ianuarie. Însă, chiar și așa, potrivit șefului DÎ Soroca, Ghenadie Donos, școala va fi o filială a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din oraș.

Atunci când unii părinți au aflat de intenția autorităților s-au revoltat, fiindu-le frică că copii lor vor trebui să se întoarcă la școala din sat au învinuit Direcția de Învățământ de trucare a solicitărilor în acest sens. Atunci șeful Direcției de Învățământ a pus mâna pe telefon și a contactat toți cei circa 40 de părinți a căror copii au vârsta corespunzătoare claselor primare.

„Atunci când am văzut că s-a iscat un scandal în jurul redeschiderii acestei școli, unii părinți declarând că semnăturile din solicitare au fost trucate, am pus mâna pe telefon și personal am sunat pe toți 43 de părinți care au copii de clasele primare și i-am întrebat dacă își doresc acest lucru sau nu. Dintre 42, pe care i-am găsit la telefon, 23 de familii sunt categoric împotrivă, 12 sunt categoric pentru, iar 7 sunt indeciși. În fața celor trei părinți care s-au regăsit în lista inițială, mi-am cerut personal scuze, deși nu eram eu responsabil de asta”, a precizat Donos.

Dintre cei 12 copii, care au depus cereri că vor să studieze în școala din sat, trei copii sunt de clasa întâia, doi de clasa a doua, cinci de clasa a treia și doi copii de clasa a patra. Ghenadie Donos spune că dacă Consiliului Raional va decide redeschiderea școlii atunci aceștia vor opta pentru învățământul simultan, o practică acceptabilă. „Avem deja și profesorii pregătiți. I-am testat, ei sunt nerăbdători să înceapă procesul educațional”, a adăugat șeful DÎ Soroca.

În cadrul unui reportaj realizat de Observatorul de Nord, un grup de părinți din localitate, s-au plâns că copii lor, care învață în clasele primare, au fost coborâți, pe 11 ianuarie, din autobuzul care îi transporta la gimnaziul Regina Maria, spunându-le că pentru ei a fost deja deschisă școala din sat.

La acest subiect, șeful DÎ Soroca a precizat că, „a fost un epizod nefericit” și nu cunoaște a cui a fost această decizie și a întreprins deja toate măsurile ca acest gest să nu se mai repete.

„În 2016, atunci când s-a decis optimizarea școlii din Țepilova, unii părinți nu au vrut să-și înscrie copii la liceul din oraș, preferând gimnaziul din Regina Maria. Pentru a evita un scandal, am decis contractarea unui agent economic pentru a asigura transportul copiilor din bugetul direcției de învățământ până la gimnaziu. Este o distanță de 12 km, iar până în oraș este de 7 km. Acum că s-a pus problema redeschiderii școlii din localitate, noi nu mai putem bugeta și întreținerea școlii din sat și transport în două direcții. Însă chiar dacă școala din sat nu se deschidea, noi nu mai puteam întreține transportul gratuit în două direcții. Acum nici legislația nu ne mai permite să facem acest lucru. Dacă părinții nu vor ca copii lor să studieze la școala din sat și au posibilitatea să-i înscrie în altă școală, deja e problema lor și cu transportul acestora. S-a discutat acest lucru și la o adunare cu părinții, unde i-am adus la cunoștință, că în cazul în care școala din sat se redeschide, transportul gratuit al copiilor de clasele primare către altă instituție de învățământ va fi sistat. Atunci când am aflat despre acest episod nefericit cu șoferul care a coborât copii din microbuz am rămas și eu șocat, este foarte urât ceea ce s-a întâmplat, nu știu a cui a fost ordinul în acest sens. Chiar atunci am făcut un demers către agentul economic pentru a lua măsuri cu acel șofer”, a explicat Donos.