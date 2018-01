Astăzi, este sărbătorită Boboteaza de către creștini. În acest sens angajații S.A. „Apă-Canal Chișinău", conform unui grafic stabilit, vor livra gratuit în total 70 tone apă potabilă la mai multe biserici din Chișinău.

Furnizorul de apă, va livra pe parcursul a doua zile, pe 18-19 ianuarie, curent, 18 tone de apă: Mănăstirei Sfântul Teodor Tiron, cunoscută drept și Mănăstirea Ciuflea. Apa livrată va fi depozitată într-un rezervor special amenajat, fiind ulterior sfințită și împărțită enoriașilor.

Altele 12 tone de apă vor fi livrate Hramului Tuturor Sfinților, din strada Dimo 2, între orele 8.30-16.00. La Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, din strada Pușkin 20, vor fi aduse două autocisterne de apă a câte 10 tone apă între orele 8.30-16.00. 20 de tone apă vor fi livrate de S.A. „Apă-Canal Chișinău", și Bisericii Tuturor Sfinților Români din sectorul Botanica al capitalei, între orele 9.00-14.00.

Autocisternele cu apă vor fi amplasate în curțile bisericilor, iar după sfințire fiecare credincios va putea să ia cantitatea necesară de agheasmă. Dacă va fi păstrată bine închisă Agheasma Mare rămâne curată și proaspătă timp de mai mulți ani. Este una dintre marele minuni, care se săvârșesc an de an sub ochii noștri.