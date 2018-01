Noapte trecută a decedat observatorul moldovean la Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE din Ucraina, Vitalie Zara.

Despre aceasta a scris pe pagina sa de Facebook ambasadorul Republicii Moldova în Austria, Victor Osipov, dar și fostul ministrul al Apărării, Vitalie Marinuță.

Victor Osipov a declarat pentru DESCHIDE.MD că Zara se întorcea de la baștină dintr-un concediu.

„Se întorcea de acasa, dintr-un scurt concediu la bastina, iar la Kramatorsk a luat un taxi, care a nimerit în accident. Vitalie Zara era angajat al OSCE, de aceea Delegaţia noastră permanentă a primit prima semnalul de la Secretariatul organizației. Am cerut și am primit, cu regret, confirmarea de la Centrul de Prevenire a Conflictelor, care conduce misiunile în teren, fapt despre care am informat Chișinăul. Ambasada de la Kiev a preluat cazul, deoarece s-a produs pe teritoriul Ucrainei și ține legatura cu autoritățile de acolo și cu Misiunea Speciala de Monitorizare din Donbas. Trebuie să spun ca toate instituțiile OSCE au exprimat condoleanțe Republicii Moldova și familiei colonelului Zara, inclusiv Adunarea Parlamentară”, ne-a declarat Osipov.