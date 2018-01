Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a anunțat aseară de la emisiunea „Moldova în Direct” că a sesizat organele de drept pe marginea mai multor probleme pe care i le-au raportat locuitorii capitalei. Este vorba despre costuri exagerate pentru reparațiile acoperișului de la liceul "Mihai Eminescu", ilegalități comise în sistemul de alimentație a copiilor și nereguli constate în urma expertizelor față de modul de gestionarea a banilor publici.

La aceeași emisiune, Silvia Radu a declarat că nu renunță la ideea parcărilor cu plată, chiar dacă funcționarii se cam tem să discute acest subiect. Primarul interimar spune că problema parcărilor trebuie discutată, inclusiv atunci când ne referim la curțile blocurilor de locuit. Or, primarul consideră că marea partea a parcărilor din curți, la fel, trebuie să fie cu plată. Ideea a fost susținută în totalitate de expertul IDIS Viitor, Veaceslav Ioniță, prezent și el în studioul „Moldova in Direct”.

Silvia Radu a mai spus că îşi doreşte mai multă transparenţă în ceea ce priveşte utilizarea banilor publici în municipiul Chişinău. Pentru ca acest lucru să devină posibil, edilul interimar planifică să introducă sisteme moderne de gestionare a fondurilor municipale. Silvia Radu a anunţat despre aceasta în cadrul emisiunii „Moldova în direct", de la Moldova 1.

„La momentul de față nu există un sistem care să reflecte fluxul real al banilor municipalității. Am ca scop personal să introduc cât mai repede posibil sisteme moderne de gestiune transparentă a finanțelor publice, care există în întreaga lume și care ne-ar permite să avem un flux transparent și o posibilitate de a gestiona corect și eficient aceste surse financiare", a menționat primarul interimar al capitalei, Silvia Radu.

Și expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, este de părere că Primăria Chișinău trebuie să devină mai transparentă în ceea ce vizează banii municipali.

„Eu cred că este incorect ca Primăria Chișinău să nu fie pe primul loc la capitolul transparență financiară. Dacă ne uităm atent la bugetul pe care îl are Primăria Chișinău, ea este practic cea mai mare companie din țară și atunci aici trebuie să funcționeze un sistem de control intern", a opinat expertul economic.

La rândul său, Silvia Radu a ținut să menționeze că în cadrul Primăriei capitalei a fost deja instituit un sistem de control intern.

„Acest sistem trebuie să funcționeze începând cu sfârșitul lunii ianuarie a acestui an. Avem una dintre cele mai bune echipe care lucrează în domeniul audit și control intern. Am găsit persoane calificate. Am aprobat deja planul de audit intern pentru acest an și sistemul de controalele care trebuie instituit, ca la fiecare două-trei luni să existe un raport în baza căruia să fie executat atât controlul execuției bugetului, cât și a planului anual a fiecărei entități din municipalitate", a punctat Silvia Radu.

În cadrul emisiunii, edilul interimar a enumerat și câteva dintre proiectele prioritare ce urmează să fie realizate de municipalitate în decursul anului curent.

„În primăvară trebuie să avem un concept clar cu privire la comerțul stradal. De asemenea, încercăm să creăm un concept clar referitor la soluționarea problmei parcărilor. În acest an vom începe reconstrucția capitală a fațadei Primăriei municipiului Chișinău, pentru că este un loc simbolic și este fața orașului. Cred că vom începe construcția fațadei în primăvară sau, cel târziu, la începutul verii", a precizat Silvia Radu.

În încheiere, edilul interimar a opinat că, pentru o bună funcționare a Primăriei Chișinău, este necesar ca fiecare funcționar să aibă ca prioritatea rezolvarea intereselor chișinăuienilor, iar nu a celor personale sau ale unor partide politice.