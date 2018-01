Consiliul Superior al Magistraturii l-a demis astăzi pe judecătorul Iurie Obadă care l-a trimis în arest pe Andrei Brăguță.

Obadă s-a prezentat astăzi la ședința CSJ, unde a încercat să-și justifice deciziile, precizând că părinții lui Andrei Braguța nu erau de față ca să-l ia acasă, iar, în starea în care se afla, Braguța era periculos pentru propria persoană și pentru cei din jur.

„Nu am știut că suferă de o boală. Da, când l-am văzut în instanță, am văzut că nu e normal. În încheierea mea am scris că era neadecvat, lovea cu picioarele în ușă, în geamuri, era dezbrăcat. Da, era corect ca procurorul să prezinte un alt demers pentru instituirea lui la psihiatrie”, a declarat Iurie Obadă la ședința CSM.