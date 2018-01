Consiliul raional Ialoveni i-a acordat, printr-o decizie aprobată pe 14 decembrie 2017, consilierului raional din partea „Partidului Nostru”, Vasile Vulpe, un ajutor material de 5 000 de lei „pentru tratament”.

Deși „bolnav”, consilierul Vulpe a fost surprins, după ce a primit bani de la stat, la munte în Brașov, România, la începutul acestui an. Vasile Vulpe și soția sa au apărut într-un reportaj de la „Pro TV” Chișinău (min. 2.20), lăudând pensiunea la care sunt cazați, scrie ziarulnational.md.





„Nu este scump, este inclus micul dejun, cina”, spune soția lui Vulpe în reportaj, iar consilierul adaugă: „Ne place aerul, ne place atmosfera! Este foarte bine!”.



Secretarul Consiliului raional Ialoveni, Nicolae Mereacre, a declarat că banii i-au fost alocați lui Vulpe, pentru că a prezentat „o cerere și un certificat de la medic”. În cerere, Vulpe, care este invalid de gradul II, solicita bani de la Consiliul raional Ialoveni „pentru efectuarea unor investigații medicale”, a mai spus Nicolae Mereacre.

Vasile Vulpe a confirmat că a primit ajutor material în 2017 de la Consiliul raional, o alocație similară primind și în 2016.



„Eu sunt operat oncologic, sunt invalid de gradul doi. Am o pensie de 177 de lei pe lună”, susține Vulpe.



Consilierul raional a confirmat că era la începutul acestui an la Brașov, dar neagă faptul că a mers să se distreze acolo, la schi.



„Am fost cu sănătatea în România. Am și dovezi că am trecut un aparat scump, care nu este în R. Moldova. Eu nu eram pe pârtia de schi, eram alături de hotel și i-am explicat fetei de la Pro TV de ce sunt acolo, dar au arătat numai două cuvinte”, a mai spus Vasile Vulpe, conform sursei citate.