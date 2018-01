La 15 ianuarie, ziua de naştere a marelui poet român Mihai Eminescu, îşi serbează aniversarea şi faimosul cenaclu "Alexei Mateevici", de la a cărui înfiinţare astăzi se împlinesc exact trei decenii. Cum a apărut, cine l-a animat, ce victorii în ordine morală a repurtat spune, în interviul de mai jos, preşedintele executiv al PUN Anatol Şalaru, conducătorul de odinioară al celebrului grup de oameni animaţi de idealurile Unirii şi reîntemeierii culturale.

— Domnule Şalaru, cum a apărut ideea Cenaclului „Alexei Mateevici”?

— Odată cu restructurarea lui Gorbaciov, a apărut şi nevoia de a vorbi liber, nevoia de libertate. Adevărul a fost ţinut zeci de ani sub lacăt şi simţeam atunci, cu toţii, impulsul de a acoperi, în primul rând, golul privind cunoaşterea istoriei românilor din Basarabia. De a discuta direct, fără laşe măsuri de precauţie, despre deportările şi represiunile la care au fost supuşi. Fenomenul, de altfel, a fost general: s-a manifestat aproape concomitent şi în alte repubici, un val de discuţii, polemici, menite să releve adevărul, a străbătut atunci imperiul sovietic de la o margine a sa la alta. La început, vorbeam în cadrul unor serate Casa Scriitorilor. Oamenii erau frământaţi de o mulţime de lucruri, sala devenea de la o şedinţa la alta tot mai neîncăpătoare, iar intelectualii – în bună parte scriitori, care ştiau şi puteam formula răspunsurile aşteptate – se bucurau de o mare încredere. Prin 1987, în cadrul ședințelor de la uniunea scriitorilor a început să se vorbească tot mai mult despre țara noastră România, despre ocupație, se simţea o mare descătuşare. Dar se simţea, totodată, şi nevoia unui factor care să-i adune, să-i consolideze, să-i organizeze în faţa unui scop fundamental. Nevoia asta începea să plutească în aer, devenea pe zi ce trecea tot mai imperativă. La 15 ianuarie 1988 (pe atunci lucram la un institut de cercetări științifice), ne-am adunat, un grup de tineri, pe Aleea Clasicilor, am recitat poezii la bustul lui Marelui Poet, iar la despărțire le-am propus să permanentizăm întâlnirile noastre în acel loc încărcat, încă de pe atunci, de semnificaţii. Aşa au naştere şedinţele duminicale ale cenaclului „Alexei Mateevici”. La ora 13:00, la Eminescu... Destul de curând, lumea a început să prisosească, autoritățile au înțeles că suntem o forță serioasă și au încercat de foarte multe ori să ne controleze. Ne-au obligat să ne înregistrăm şi ne avem sediul într-un subsol. Bineînţeles că am refuzat: nu puteam consimţi în niciun caz la o asemenea umilinţă. Am continuat să ne adunăm pe Aleea Clasicilor, iar autoritățile au înțeles că este foarte greu să ne convingă. Când nici Aleea nu ne-a mai putut încăpea (plus că nu aveam nici microfoane, nici boxe), ne-am transferat şedinţele la Estrada Lumina. Acolo se adunau câte trei-patru mii de oameni. La un moment dat, şi locul acela s-a dovedit insuficient. Drept care, pe la începutul anului ’89 al secolului trecut, ne-am mutat la Teatrul de Vară. Acolo, la ședințele cenaclului, se adunau deja câte 30 000 de oameni. De acolo, în februarie 1989, a pornit prima mare demonstrație spre centrul Chișinăului. Atunci, autoritățile s-au convins definitiv că nu ne mai pot opri sau controla.