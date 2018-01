Noul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (SMPS), Svetlana Cebotari, a fost astăzi învestită în funcție. Aceasta a fost prezentată echipei guvernamentale de către premierul Pavel Filip. În primul său discurs din această postură, Cebotari a făcut promisiuni mari, menționând că „cei care așteaptă rezultate de la noi, trebuie să le simtă cu adevărat”.

La rândul său, Pavel Filip s-a arătat optimist în ceea ce privește viitoarele realizări din domeniu social și de sănătate, menționând că experiența și profesionalismul noii conduceri va contribui la obținerea unor rezultate mai bune și mai rapide.

„Începem un nou an cu o nouă formulă a Guvernului, un an important în care avem mult de muncit. Avem în față reforme importante de realizat și am toată încrederea că împreună cu noua conducere a ministerului vom obține rezultatele dorite. În acest an vom fi mult mai aproape de oameni, le vom asculta problemele și vom veni cu soluții pentru ele. Vă urez întregii echipe multe succese, realizări și satisfacție în tot ceea ce faceți”, a spus Filip.