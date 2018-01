În premieră la Chișinău vine cu un concert solo cel mai sincer și pozitiv artist din România, Smiley. Pe 14 februarie, 19:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac” interpretul român va păși cu mari emoții în fața publicului pentru a împărtăși cele mai noi emoții și stări de pe noul său album “Confesiune”. Albumul cuprinde piese lansate cu maximă selecție în cadrul proiectului #Smiley10, ce a debutat pe 10 martie, pe parcursul căruia a lansat o nouă piesă pe data de 10 a fiecărei luni.

„E un album complex, care cuprinde foarte multe trăiri, foarte multe stări. Cred ca e cel mai bun album pe care l-am făcut până acum. A fost un an foarte greu, un adevarat maraton, cu lansări lunare, dar extrem de frumos, în acelasi timp. Pentru cei care nu au ascultat „Confesiune”, vă spun că merită, e un album care se ascultă de la cap la coadă”, descrie Smiley albumul proaspăt lansat.

Piesa-manifest „Flori de plastic”, al cărei videoclip, sub forma unui scurtmetraj de animație, este primul de acest gen lansat de Smiley. Aceasta a fost urmată de single-ul “De unde vii la ora asta?”, care a făcut performanța de a strânge un milion de vizualizări pe YouTube în prima zi și aproape 50 de milioane până în prezent. “Domnu’ Smiley”, o piesă funk în care Smiley își cântă refrenul vieții, „Să-mi fie vara”, „Rara” și „O alta ea”, „Ce mă fac cu tine de azi”, featuring cu Guess Who, „Pierdut printre femei”, „Vals” și “O poveste” au completat lista de piese lansate în cele zece luni ale proiectului #Smiley10, o confesiune muzicală multimedia, un maraton de lansări și inovații care s-a întins pe parcursului unui an și a culminat cu o lansare de album, al patrulea din cariera solo a artistului.

Concertul va avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac”, pe data de 14 februarie, prețul biletelor va oscila între 200-800 lei.

Sursa: regional.md