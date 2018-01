Un deţinut, care îşi ispășeşte pedeapsa în Penitenciarul nr.1, şi-a dat foc în sala de judecată, protestând astfel asupra modului în care instanţa îi examinează plângerile.Incidentul a avut loc vineri, 5 ianuarie, în timp ce un complet de judecată îi examina contestaţiile privind sancţiule aplicate de către administraţia închisorii, scrie Crime Moldova.

Deţinutul Vasile Guştei, care a folosit o substanţă inflamabilă pentru a se incendia, s-a ales cu arsuri pe corp, dar nu a fost spitalizat. Guştei a comunicat că a recurs la acest gest, deoarece judecătorul Andrei Mironov i-a respins mai multe solicitări în timp ce-i examina plângerile: „Am cerut să fie audiaţi martorii, să fie ridicate înregistrările video, însă judecătorul le-a respins. Am observat că în timpul procesului îşi făcea semne cu jurista Penitenciarului nr.1. Instanţa nu a examinat obiectiv cererile mele. Nu am avut altă cale de a-mi apăra drepturile şi am recurs la acest gest”.



Întrebat ce substanţă a folosit, condamnatul a comunicat că și-a dat foc cu un dizolvant pentru vopsele, rămas în urma lucrărilor de reparaţie din penitenciar.

Condamnatul Guştei nu se află la primul protest. În vara anului 2017, acesta s-a aflat mai mult timp în greva foamei, pe motiv că ar fi fost supus violențelor fizice de către angajaţii închisorii.

„Am stat 25 de zile în greva foamei, însă nu am fost cel puţin vizitat de cineva”, ne-a declarat deţinutul.

Oleg Pantea, şeful serviciului de presă al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, a confirmat incidentul şi a precizat că deţinutul a aprins o pungă din polietelenă, supărat că instanţa nu a luat o decizie în favoarea sa.

„Gardienii au reacţionat imediat, nimeni nu a avut de suferit”, a spus Pantea.

Sursa: Crime Moldova