Cererile depuse online pentru înscrierea copiilor la grădiniță, în municipiul Chișinău, sunt stocate în baza de date și vor fi examinate în luna ianuarie curent. Explicațiile în cauză au fost oferite de către Viorica Negrei, șefă interimară la Direcția generală educație, tineret și sport, solicitată de IPN în contextul în care mai mulți părinți s-au plâns că platforma www.egradinita.md ar fi nefuncțională, întrucât nu au obținut nicio confirmare de recepționare a cererilor depuse online.

Potrivit Vioricăi Negrei, septembrie-decembrie este perioada de depunere a cererilor, iar din ianuarie responsabilitatea înscrierii copiilor la grădiniță trece pe seama administrațiilor instituțiilor preșcolare. „Părinții vor primi confirmarea primirii cererii și a numărului de rând, echivalentul hârtiei pe care o primeau până acum. Acest proces nu se va face în toate instituțiile odată, pentru a monitoriza ca sistemul să funcționeze și comisiile locale să nu intre într-o situație de impas. Pe parcursul lunii ianuarie toate cererile vor fi procesate”, a precizat Viorica Negrei.



Tot din ianuarie, odată cu înregistrarea copiilor în baza cerilor depuse online, pe site va fi afișat și numărul locurilor vacante. „Deja acum vom afișa numărul de locuri vacante pentru că începe prelucrarea datelor din sistem și atunci aceste cifre periodic se vor schimba. Cât de des se vor schimba va depinde de cât de des se vor întruni comisiile locale. Niciun reprezentant al direcției nu se va implica în procesul de înscriere a copiilor la grădiniță și nu va administra acceptul sau respingerea cererilor”, a spus șefa interimară a Direcției generale educație, tineret și sport.



La înscrierea copilului la grădiniță se va ține cont de vârsta acestuia și de adresa domiciliului, nicidecum de vechimea cererii depuse. „Dacă, de exemplu, cineva are un copil de câteva zile și îl înscrie în rând, obținând numărul 10, iar alt copil, care a făcut doi ani și jumate, e cu numărul 20, când cel de-al doilea va împlini trei ani va ajunge primul în grădiniță. Înscrierea poate fi făcută și în momentul împlinirii de către copil a vârstei de trei ani și el va avea prioritate întrucât, conform Codului Educației, suntem obligați să-i asigurăm școlarizarea”, a explicat Viorica Negrei.



Întrebată de ce nu este funcțional portalul anunțat inițial pentru înscrierea la grădiniță: www.inscriere-gradinite.md, Viorica Negrei a spus că în iulie curent, când s-a făcut anunțul, Direcția era în proces de obținere a domeniului, care, până la urmă, a fost înregistrat sub alt nume: www.egradinita.md.



În municipiul Chișinău sunt 159 de instituții de învățământ preșcolar, 131 dintre care sunt în capitală și 28 – în suburbii. De înscrierile la grădinițele din suburbii se fac responsabile administrațiile publice locale.



În prezent 37,5 mii de copii sunt înscriși în grădiniță, dintre care 3,3 mii au sub trei ani.