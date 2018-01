Renato Usatîi a reacționat la anunțul de demisie a viceprimarului din Bălți, Igor Șeremet. Potrivit primarului, Igor Șeremet nu are de gând, de fapt, să își dea demisia. Acesta ar fi spus că încă se mai gândește și ar putea să se întoarcă. Mai mult, plecarea lui Igor Șeremet ar crea condiții pentru guvernarea centrală de a organiza alegeri locale în Bălți.

„Ei au început să-l strângă pe Șeremet în colț. Da, discuțiile cu Șeremet din ultima perioadă au intrat în „tupic". Despre ceva am vorbit eu, despre ceva a vorbit el, că nu sunt mulțumit de capacitățile sale de conducere. Este exact invers: că eu sunt mulțumit de munca pe care o face Șeremet, eu am fost nemulțumit de faptul că el a avut niște întâlniri secrete cu acești „gunoieri", reprezentanții autorităților centrale ș.a. Și ce a făcut Șeremet era de așteptat, au vorbit și consilierii din Bălți și președintele nostru că Usatîi va avea probleme în primele zile din noul an”, a declarat Renato Usatîi într-un live pe facebook.

Având certitudinea că decizia viceprimarului nu este definitivă, Usatîi l-a îndemnat pe Șeremet să se mai gândească și să-și reconsidere cererea.

„Că a plecat Pcela înțeleg, el a trebuit să o ia pe dinainte și acum încearcă să-i convingă pe toți să plece. Șeremet, de fapt, nu pleacă. El a publicat pe rețele că demisionează, dar imediat după aceasta a spus că își ia concediu pentru o lună și se mai gândește”, a continuat Usatîi, adresându-i un mesaj viceprimarului demisionar: „Igor, noi am venit împreună în această primărie și am început totul de la zero [...] Igor, dacă ai decis să pleci, atunci pleacă!”.

-- Igor Șeremet, viceprimarul municipiului Bălți a anunțat azi dimineață că își dă demisia, "motivul principal fiind doar unul personal-«dubiile/neîncrederea primarului de municipiul Bălți în capacitățile mele administrative»".

Amintim că săptămâna trecută Guvernul a decis, în cadrul unei ședințe de urgență, ca mai multe autospeciale să meargă la Bălți pentru a rezolva problema deșeurilor de pe străzile Capitalei de Nord.

-- La câteva zile diferență, directorul ÎM Direcţia Reparaţie şi Construcţie Drumuri din Bălţi, Serghei Pcela, a demisionat din funcție și l-a acuzat pe actualul primar al orașului, Renato Usatîi, de faptul că este preocupat de alte lucruri decât cele importante, cum ar fi gunoiul din oraș.

-- Peste o zi, directorul Direcției Construcții Capitale din Bălți și directorul Întreprinderii municipale Termogaz au anunțat că nu vor mai participa la conferințele online prin care, de regulă, primesc indicații de la primarul de Bălți, Renato Usatîi. Anunțul s-a regăsit într-o declarație publică semnată de cei doi șefi, Larisa Bragan și, respectiv, Stepan Munteanu.