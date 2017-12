Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi, pentru perioada 27 decembrie – 9 ianuarie, prețul plafon de comercializare la cea mai solicitată benzină Premium-95 la nivel de 17.54 lei pentru un litru, iar la motorină de 15.72 lei, informează MOLDPRES.

Astfel, benzina s-a scumpit cu 13 bani per litru, după două reduceri consecutive cu 26 bani și respectiv 12 bani per litru, iar prețul la pompă la motorină a crescut cu 11 bani, față de scăderea cu 24 de bani per litru în perioada anterioară. Noile prețuri la benzină și motorină vor intra în vigoare la miezul nopții. Operatorii nu vor avea dreptul să comercializeze cu amănuntul carburanții la prețuri mai mari decât cele stabilite de ANRE.

Cotaţia petrolului BRENT a oscilat în ultimele două săptămâni la nivelul de 65 dolari pentru un baril și se cifra în amiaza zilei de astăzi la 65.10 dolari pentru un baril, cu livrare în februarie. Presa internațională scrie că exportatorii americani deja de două săptămâni nu cresc numărul de platforme de foraj active. În prezent, sunt active 747 de platforme, iar analiștii pieței de la Hyundai Futures Corp apreciază că este greu de spus dacă petroliștii americani vor reduce numărul de platforme, mai ales în condiții de iarnă.

În Marea Nordului, operatorul conductei de gaze Forties Pipeline System a finalizat lucrările de reparație a conductei și a început testarea acesteia. Suspendarea extracțiilor de țiței din zăcământul de la Forties, din cauza unor reparații neplanificate a conductei, a condus la începutul lunii decembrie la o creștere bruscă a prețurilor la petrolul Brent. Conducta asigură livrarea petrolului din 85 de zăcăminte din Marea Nordului și are o capacitate de 450 mii de barili pe zi.

Luni, ministrul irakian al energiei, Jabbar al-Loubi, a declarat că se așteaptă ca prețurile să crească în 2018 pe fondul scăderii rezervelor mondiale de țiței și al creșterii cererii din partea Chinei și Indiei. Între timp, ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a declarat într-un interviu că Rusia îndeplinește condițiile acordului OPEC + și a produs în 2017 aproximativ aceeași cantitate de petrol ca în anul precedent - 10,98 milioane de barili pe zi.

Sursa: Moldpres