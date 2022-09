Primăria municipiului Chișinău va cumpăra 16 autobuze rulate pentru capitală. Este vorba despre autobuze articulate, de 18 metri. Unitățile de transport sunt dotate cu podea joasă și rampă pentru accesul persoanelor în scaun rulant, sistem de aer condiționat, a precizat Primăria Chișinău într-un comunicat de presă citat de IPN.



O echipă de specialiști din cadrul Primăriei și întreprinderii municipale Parcul Urban de Autobuze a examinat vehiculele respective săptămâna trecută în Suedia. Deși unitățile au fost produse în 2012, acestea se află în stare tehnică bună și sunt fiabile pentru a circula pe străzile din municipiul Chișinău. Prețul per unitate, plus cheltuielile de livrare, este de aproape 42 de mii de euro.



Potrivit Primăriei Chișinău, acest lot de autobuze articulate va permite degajarea rutei numărul 23, care este foarte solicitată. De asemenea, unitățile vor fi incluse pe rutele cu numărul 46, 47 și altele. Astfel va fi rezolvată problema dotării cu transport public și vor fi utilizate eficient cadrele disponibile. Capitalul social al Parcului Urban de Autobuze va fi majorat cu 14 milioane de lei din contul surselor financiare aprobate în bugetul municipal pentru anul 2022.



Anul trecut, Primăria a procurat 158 de unități de transport, inclusiv 100 de autobuze noi și 58 de autobuze rulate. Parcul Urban de Autobuze are în gestiune 24 de rute urbane și suburbane, inclusiv cinci rute în trafic urban și 19 rute în trafic suburban.