La Chișinău va avea loc un Târg al Mobilității Urbane în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Evenimentul se va desfășura duminică la Digital Park, începând cu ora 12.00, transmite IPN.

Alina Procopciuc, specialist principal în Direcția relații publice și buget civil din cadrul Primăriei Chișinău, a comunicat că la eveniment vor fi prezente companii care vor vorbi despre mobilitatea urbană și transportul sustenabil.

or fi amenajate corturi cu materiale informative unde vizitatorii vor putea afla despre acțiunile municipalității în materie de mobilitate urbană, inclusiv despre proiectul MOVE IT like Lublin, o inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în baza unui parteneriat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria orașului Lublin din Polonia.

Programul Târgului mai cuprinde o expoziție de mijloace de transport alternativ, atelier de întreținere a bicicletelor, activități legate de siguranța în trafic desfășurate de Automobil Club și Departamentul de Poliție. Iar Școala Federației de Ciclism din Republica Moldova va desfășura cursuri de mers pe bicicletă.

Săptămâna Europeană a Mobilității se desfășoară la Chișinău în perioada 16-22 septembrie. Genericul din acest an este: „Conexiuni mai bune”.