Autorităţile Republicii Moldova au primit mai multe scrisori din partea Gazprom-ului cu privire la soluţionarea problemei pretinselor datorii la gaz pentru regiunea transnistreană până la 1 octombrie. Pe de altă parte, premierul Natalia Gavriliţa a declarat în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune, că partea moldovenească a solicitat prelungirea acestui termen, însă deocamdată nu au primit nici un răspuns, transmite trm.md.

„Noi comunicăm transparent despre toate semnalele pe carele avem şi spunem adevărul. Noi avem anumite scrisori care spun că noi trebuie să soluţionăm până la 1 octombrie problema acestor datorii pretinse, însă am scris şi noi şi am solicitat ca acest termen să fie extins. Am solicitat ca să avem claritate cu furnizarea de gaze naturale şi cantitatea. Încă nu avem un răspuns. Există riscuri dar noi vom continua să discutăm atât în Consiliul de Observatori a întreprinderii Moldovagaz cât şi în discuţii cu Gazprom despre posibilitatea furnizării la un preţ rezonabil”, a menţionat Natalia Gavriliţa.