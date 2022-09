Decizia Alei Nemerenco i-a lăsat nedumeriți pe reprezentanții spitalului din Bălți. Ex-directorul instituției medicale, Serghei Rotari, a declarat că acest minister este imprevizibil și că, de supărare, Nemerenco ar putea căuta un alt director interimar, în locul Alei Condrea.

„Cu cinci ani în urmă am trecut și eu acest concurs, am fost trei oameni și am văzut cum el decurge. Nu se spune nicăieri în regulament că acest concurs trebuia să fie anulat. După părerea mea, trebuia să fie prelungit la etapa a II-a, unde unicul concurent care a rămas, urma să treacă această etapă. A muncit doamna aceasta zi și noapte, și acum, poate luni sau marți va fi alt ordin de anulare a persoanei care îndeplinește interimatul de Director al Spitalului și vor aduce un om străin în funcție. Pentru că de la acest minister poți să te aștepți la orice. Ministerul Sănătății a văzut la Spitalul din Bălți numai gândaci. Eu nu m-aș mira să avem un director interimar nou în locul doamnei Condrea, pentru că cuiva nu-i place atârnarea”, a declarat Serghei Rotari.