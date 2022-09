Statul va cheltui cel puțin 5 miliarde de lei în sezonul rece al anului pentru compensațiile la căldură. Suma ar putea crește, dacă tariful gazelor naturale va fi mai mare de 23 de lei pentru un metru cub. Ministrul Muncii și Protecției Sociale dă asigurări că majoritatea cetățenilor vor primi compensații la gaz și energie termică, iar dacă prețul va crește brusc la energie electrică, Guvernul va compesa parțial și factura la lumină, notează IPN.



Ministrul Muncii și Protecției Sociale spune că în luna octombrie toți cetățenii vor trebui să completeze formularul vulnerabilității energetice, unde va fi indicat numărul de membri ai familiei, bugetul familiei și modalitatea de încălzire. În baza acestor date, statul va calcula gradul de vulnerabilitate energetică a fiecărei familii pentru a stabili suma compensațiilor. Potrivit ministrului, este examinată opțiunea ca statul să garanteze un tarif plafon pentru fiecare din cele 4 categorii de vulnerabilitate energetică.



„Sistemul va lua în calcul componența familiei. Din venitul total al familiei se extrag cheltuielile necesare pentru viață și din bugetul care rămâne, vedem cât reprezintă energia. Acest procentaj va încadra familia într-o categorie de vulnerabilitate. Soluția despre care se vorbește în Guvern este să stabilim un tarif care va fi garantat pentru un anumit volum, în limita plafonului care anul trecut a fost 150 de metri cubi, este posibil ca și în acest an să avem plafon, și un tarif garantat pentru fiecare categorie de vulnerabilitate. Va fi normal ca lumea să simtă creșterea puțin, dar am crescut veniturile oamenilor, pensiile atât cât s-a putut. Dacă tariful se menține în jur de 23 de lei, avem nevoie de 5 miliarde de lei pentru compensații”, a explicat ministrul Marcel Spatari în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



În prezent, 70% din necesarul țării de energie electrică este procurat de la Centrala de la Cuciurgan la un preț mai mic față de energia importată din Ucraina. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, în eventualitatea în care tariful la energia electrică va crește, Guvernul ar putea veni cu compensații și pentru energia electrică.



„Acest sistem informațional și această platformă de vulnerabilitate energetică va atribui o categorie de vulnerabilitate fiecărei familii, dacă la un moment dat prețul uneia dintre cele 3 surse energetice va crește substantial, Guvernul poate interveni și va acorda compensații direct în factură, așa cum s-a întâmplat în cazul gazului natural și a energiei termice. Am discutat cu colegii de la Premier Energy, cum putem face acest lucru la nivel tehnic. Scopul mecanismului este ca oamenii să poată să-și achite facturile, dacă facturile vor fi exorbitante, Guvernul va interveni”, a spus ministrul Marcel Spatari.



Anterior, ministrul Finanțelor a declarat că o mare parte din comepsațiile pentru energie din acest an vor fi achitate din granturile oferite de statele europene. Este vorba despre 75 de milioane de euro, bani oferiți deja de Uniunea Europeană, un grant de 40 de milioane de euro anunțat de guvernul Germaniei, un grant de 10 milioane de euro, promis de Guvernul României.