Reforma justiției necesită timp. Ea a început prin pachetul de legi privind evaluarea profesionalismului și integrității procurorilor și judecătorilor, care va permite curățarea sistemului de elemente corupte. O spune președintele comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, Olesea Stamate. Potrivit deputatei, toate dosarele de rezonanță vor avea finalitate, însă pentru respectarea procedurilor e nevoie de timp, transmite IPN.

Olesea Stamate spune că reforma justiției este anevoioasă, însă inițiativele legislative aprobate de Parlament au menirea de a începe curățarea sistemului și sancțiunea fugarilor corupți care au comis abuzuri. „Și eu în calitate de cetățean obișnuit aș vrea ca viteza să fie mai mare. Dar ca profesionist în domeniu știu foarte bine că acest lucru nu este posibil. În ceea ce ține de rezultatele pe care le-am obținut, aici stăm destul de bine: noi am reușit să adoptăm un pachet de legi foarte bune care vor impulsiona lupta împotriva marii corupții. Aici vorbim despre pachetul de pre-vetting, evaluarea candidaților la funcția de membru al CSM și CSP, care acum este în plină desfășurare, vorbim despre modificări în ceea ce ține de trimiterea dosarului în judecată în lipsa persoanei, or asta va permite ca acei care au fugit din țară, încercând să se eschiveze de la justiție, să nu scape de pedeapsă”, a spus Olesea Stamate în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.



Stamate dă asigurări că dosarele de rezonanță vor avea finalitate, însă procesele durează întrucât are loc reexaminarea acestor dosare. „Neapărat vor avea finalitate, lucrurile sunt mult mai clare acum. Furtul miliardului, de exemplu, este un dosar foarte mare, care a fost disjuns în mai multe cauze penale dintre care câteva au fost trimise deja în judecată, câteva sunt încă la etapa de investigare, deoarece din 2014-2015 până acum dosarul acesta l-au întors de pe o parte pe alta, încercând să-l scoată vinovat ba pe Platon, ba pe Plahotniuc, ba pe Șor. Din câte înțeleg, fiecare dintre cei trei a avut un rol în acest dosar. Respectiv, urmează a fi deferiți justiției. Deci, procurorii, când s-au apucat să investigheze sau au reluat investigarea acestui dosar, au trebuit practic să o ia de la capăt”, a mai spus Olesea Stamate.



În cazul lui Ilan Șor există posibilitatea ca deputatul să fie condamnat în Republica Moldova, însă să-și ispășească pedeapsa în Israel, cu posibilitatea de confiscare a averii. Stamate spune că un alt scenariu ar fi extrădarea lui Ilan Șor, cu condamnarea definitivă și cu ispășirea pedepsei în Republica Moldova. „Dacă instanțele din Israel vor considera că cererea din partea instanțelor din Republica Moldova nu este una motivată politic, este obiectivă și, într-adevăr, sunt toate dovezile care indică asupra unei potențiale vinovății a persoanei respective, ar putea să ia decizia de extrădare”, a precizat Stamate.