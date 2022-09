Astăzi, 14 septembrie 2022, Mitropolia Basarabiei împlinește 30 de ani de la reactivarea sa, marcând 3 decenii de activităţi spirituale, culturale, filantropice și sociale ale Bisericii din Basarabia, mărturisind şi sintetizând, întregii lumi ortodoxe, energia spirituală şi de credinţă a poporului basarabean.

„30 de ani de rugăciune neîncetată; 30 de ani de apărare și mărturisire a credinței ortodoxe, a identității naționale, a limbii române, a istoriei adevărate; 30 de ani de luptă împotriva secularismului și a secularizării; 30 de ani de suferință și răbdare a greutăților, criticilor, nedreptăților și nerecunoștințelor, care de fiecare dată și-a plecat tăcut genunchii în fața Altarului Ceresc, îndeplinindu-și cuminte misiunea sacerdotală de Biserică a lui Hristos.

Astăzi este zi de sărbătoare și de recunoștință, pentru că ortodoxia românească cunoaște unitate, iar unitatea ne face atenți la nevoile societății. Deși regimuri politice succesive au avut tendinţa de a controla Mitropolia Basarabiei, limitându-i cu desăvârșire libertatea şi autonomia necesară pentru a-şi împlini vocaţia spirituală şi socială, totuși, cu toate restricțiile și resursele materiale sau financiare aproape inexistente, Mitropolia a reușit să:

restaureze și să construiască zeci de biserici, mănăstiri, așezăminte și instituții sociale;

să organizeze și să participe la evenimente și manifestări culturale, educaționale, sociale, la nivel național și internațional;

să publice numeroase lucrări științifice, teologice și publicații periodice;

să organizeze pelerinaje, procesiuni cu sfintele moaște ale Sfinților, vizite pastorale, schimburi de experiență, pentru clericii și credincioșii din Mitropolie;

să implementeze programe naționale și internaționale de tabere pentru tineri”, se arată într-un comunicat al Mitropoliei.

La 14 septembrie 1992, Adunarea Eparhială constituită la Chişinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care a existat din 1925. Preasfinţitul Petru Păduraru, episcop de Bălţi, a fost ales locţiitor de mitropolit al Mitropoliei Autonome a Basarabiei de stil vechi.

În timpul ocupaţiei sovietice din 1940-1941, şi mai apoi sub regim sovietic din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei şi-a încetat activitatea, fiind înlocuită cu structură necanonică – Eparhia Chişinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu a recunoscut niciodată trecerea Basarabiei sub autoritatea canonică Patriarhiei Ruse.

Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de guvernul Republicii Moldova la 30 iulie 2002 după zece ani de prigoană din partea autorităţilor de stat şi a clericilor din jurisdicţia Patriarhie Ruse. Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul Republica Moldova în toate instanţele din ţară ajungând la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg.

La Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s-a judecat cu statul Republica Moldova şi cu Mitropolia Moldovei, structura locală a Patriarhiei Moscovei. Republica Moldova şi Mitropolia Moldovei au pierdut în faţa Mitropoliei Basarabiei.