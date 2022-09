Un lider puternic și rezistent, dar și un om blând și expresiv! Așa și-o amintește pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a decedat ieri la 96 de ani, Mariana Durleșteanu, fost ambasador al R. Moldova în Regatul Unit în 2004-2008, precum și primul ambasador moldovean cu reședința la Londra.

Durleșteanu a prezentat în primul rând sincere condoleanțe Familiei Regale Britanice, după care a povestit pentru Deschide.MD despre prima sa întâlnire cu regina Elisabeta a II-a.

”Am emoții care nu pot fi redate, pentru că am fost primul ambasador al R. Moldova în Marea Britanie cu reședința la Londra. Ceremonia de înmânare a scrisorilor de acreditare este, de obicei, foarte scurtă, de aproximativ un minut și jumătate. Cum protocolul interzicea să atingi mâna reginei, am îmbrăcat o pereche de mănuși. Trebuie să te prezinți foarte rapid, însă eu am avut norocul să discut mai mult cu Majestatea Sa. I-am povestit despre problema transnistreană, dar și despre faptul că mi-aș dori să cresc exporturile de vin moldovenesc în Marea Britanie. M-a impresionat faptul că ea cunoștea despre vinurile de Purcari și că avea câteva sticle de vin moldovenesc din perioada sovietică” își amintește Mariana Durleșteanu.