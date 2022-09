Serviciul Vamal al Republicii Moldova a fost dotat cu șase birouri mobile menite să fluidizeze exportul și tranzitul de mărfuri la frontiera cu UE (România) în condițiile crizei cauzate de războiul din Ucraina. Donația este oferită de USAID și va asigura controlul cu o singură oprire la frontiera cu Uniunea Europeană, transmite IPN.

Potrivit șefului Serviciului Vamal, Igor Talmazan, coridoarele comerciale ale Republicii Moldova sunt suprasolicitate atât de transporturile sezoniere de produse agricole, cât și de fluxul de mărfuri în tranzit din și spre Ucraina. În ultimele luni s-au format rânduri exagerate de camioane la ieșirea din țară, punctele de control de frontieră funcționând peste limita capacităților. În aceste condiții fluidizarea fluxului de mărfuri la trecerea frontierei spre UE este vitală pentru susținerea exporturilor moldovenești și pentru susținerea economiei.

„Instituirea controlului coordonat pe principiul o singură oprire în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița, pe sensul de intrare în România, va fluidiza traficul transfrontalier, iar pentru implementarea unui astfel de proiect este necesară asigurarea funcționarilor cu condițiile, bunurile și serviciile necesare de lucru. Or, deja beneficiind de aceste birouri mobile, echipate integral, putem spune că în mare parte din punct de vedere tehnic și logistic suntem pregătiți pentru proiectul pilot cu partea română, iar aceasta se datorează partenerilor americani care au reacționat prompt la solicitarea noastră și în termeni extrem de restrânși ne-au asigurat cu această infrastructură mobilă”, a remarcat directorul Serviciului Vamal.

Guvernul Republicii Moldova deja a aprobat componența comisiei mixte care urmează să negocieze cu partea română pentru a iniția procesul de control coordonat la punctul vamal Leușeni-Albița. Aceste birouri mobile vor fi amplasate atât pe pistele destinate traversării frontierei de către persoanele fizice, cât și autocamioane. În ele vor activa funcționarii vamali din Republica Moldova. Aceeași formula va fi aplicată și în cazul Poliției de Frontieră.

Birourile mobile donate de USAID Moldova sunt similare cu containerele intermodale standard cu dimensiuni de 6 x 2.4 metri, ceea ce permite transportarea lor cu camioane marfare obișnuite. Acestea sunt izolate fonic și termic, au iluminat interior performant și sistem de electrificare care permit racordarea simplă la rețea. Interiorul este amenajat cu patru posturi de lucru în format de ghișeu, complet mobilate și dotate cu echipamentele necesare, inclusiv calculatoare, imprimante, safeuri și minimul necesar de confort – echipamente de aer condiționat și frigidere. Finisajele permit utilizarea birourilor atât în condiții de vară, cât și de iarnă.

În urma declanșării războiului din Ucraina a crescut de trei ori numărul de persoane care traversează frontiera și volumele de mărfuri care trec spre Uniunea Europeană, din acest motiv Guvernul SUA a decis să ofere sprijin Republicii Moldova, a remarcat ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. „Atunci când Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu omologii din România, a decis să înființeze posturile vamale comune pentru a accelera procedurile aferente traversării frontierelor, a elimina blocajele și a reduce timpul de așteptare pentru transportatori, noi am sprijinit această decizie pe deplin. Astfel, la solicitarea Serviciului Vamal, am reacționat în mod prompt și am livrat aceste birouri mobile prin intermediul Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)”, a comunicat diplomatul.

Birourile mobile de control comun la frontieră vor deveni funcționale imediat ce va exista și acordul României în acest sens.