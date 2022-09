Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov participă în perioada 8-10 septembrie, la Congresul Național al Istoricilor Români de la Alba Iulia. Evenimentul este organizat de Universitatea ”1 decembrie 1918” din Alba Iulia, Academia Română și Comitetul Național al Istoricilor din România cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

La deschiderea festivă a congresului au participat: acad. Ioan-Aurel Pop, vicepreședintele Academiei Române, acad. Victor Spinei, vicepreședintele Academiei Române, dr. Igor Șarov, rectorul USM, cercetători și istorici români.

Igor Șarov a ținut un discurs în fața audienței:

”Onoranta asistență, am enorma bucurie de a vă saluta din partea Unversității de Stat din Moldova aici, la Alba-Iulia, oraș ce are pentru noi, basarabenii, o semnificație aparte. Aici s-a desăvârșit Marea Unire a românilor, la 1 decembrie 1918, aici s-a realizat Încoronarea suveranilor României acum 100 de ani, eveniment care a consfințit în plan spiritual luarea sub oblăduirea Coroanei a tuturor provinciilor românești.

Visul României întregite a devenit realitate, iar jertfa generației de aur, generația Marii Uniri, a stat la baza celui mai măreț proiect de țară . Opera a fost desăvârșită în 1923, când a fost adoptată Constituția Unirii, prin care au fost compatibilizate, din punct de vedere administrativ, juridic, economic și cultural provinciile unite. Dar bucuria întregirii a durat mai puțin de jumătate de veac și astăzi, la fel ca acum 100 și ceva de ani, ne aflăm în fața acelorași primejdii ce vizează ființa noastră națională.

Războiul din Ucraina, proliferarea mișcărilor de dreapta în Europa sunt lucruri care schimbă paradigma învățământului istoric. Acum, mai mult ca oricând, cunoașterea istoriei și, în consecință, educația civică este cel mai puternic scut întru apărarea valorilor democrației și a statului de drept - valori pentru care am luptat și pe care le-am cucerit cu prețul sutelor și a miilor de vieți umane.

Nu putem rămâne inactivi când cea mai mare parte a societății este - din ignoranță sau din lipsă de acces la educație – supusă unei crase manipulări, iar xenofobia, ura, rasismul iau amploare. Este îndemnul pe care-l fac pentru întreaga breaslă a istoricilor, cu mesajul de a ne face auziți cât mai mult, pentru a nu lăsa loc derapajelor ce ne-ar putea costa tot ceea ce definește o societate democratică. Libertatea nu poate fi negociată. De aceea și spijinul nostru total pentru Ucraina.

În fața unui pericol real, Europa și-a arătat unitatea prin decizia istorică din 23 Iunie 2022, când Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de stat candidat la aderarea la UE. Decizia este una de însemnătate excepţională, care validează eforturile făcute de autorităţile de la Chişinău şi Bucureşti. Suntem împreună, umăr la umăr, fermi pe același drum: cel al unirii întru aceleași principii și valori democratice. Dar dezideratul național rămâne, ca acum 100 de ani, la ordinea zilei. Propun, în spiritul unității noastre, organizarea următorului congres al istoricilor la Chișinău, în 2024. Va fi un gest firesc, de sprijin și de angajament pentru viitorul românesc comun. Ar fi cel mai important eveniment știintific după proclamarea în 1991 a Independenței Republicii Moldova, cu un impact major asupra întregului corp civic.”