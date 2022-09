Ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a fost luat la rost de premierul Natalia Gavrilița în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Motivul nemulțumirii șefului executivului este lipsa unui site funcțional care ar oferi informațiile necesare privind distribuirea și achiziționarea lemnelor de foc.

”Primarii mi-au spus despre anumite probleme cu distribuirea lemnelor. Din nou, avem nevoie de o organizare și comunicare mai bună. Doamna Cantaragiu, eu am solicitat până la 1 septembrie să fie funcțională linia verde și am vorbit și despre un site lemne.md, acestea ar fi instrumente prin intermediul cărora oamenii ar putea să se informeze despre acest proces de distribuire a lemnelor. Am înțeles că unele primării nu știu nici măcar la ce ocol silvic să se adreseze. Aici este o situație, în opinia mea, inacceptabilă. Trebuie să existe o astfel de informație pe site sau să poată fi ușor accesibilă. Aș vrea să ne spuneți la ce etapă se află această inițiativă” a declarat Gavrilița în debutul ședinței Guvernului.