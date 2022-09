Asociația „Forța Fermierilor”, Federația Națională a Fermierilor din Moldova (FNFM) și asociația „Moldova Fruct” încearcă, din nou, să ajungă la prim-ministrul Natalia Gavrilița. Într-o scrisoare comună, cele două asociații și FNFM cer ca întrevederea cu șeful Executivului să aibă loc până pe data de 12 septembrie, în caz contrar își rezervă dreptul de a organiza proteste.

„În condițiile în care starea de spirit în rândurile producătorilor agricoli este tot mai tensionată, organizațiile noastre solicită insistent întrevederea cu Dumneavoastră, împreună cu ministrul finanțelor cel târziu până la data de 12 septembrie. În cadrul întrunirii, propunem să discutăm revendicările noastre comune, votate unanim la ședința din 5 septembrie, care urmează să fie legiferate prin decizia Comisiei Situații Excepționale și care ar permite:

1. amânarea plăților scadente față de creditori fără calcularea penalităților pentru agricultorii afectați (cu excepția plăților de arendă pentru terenuri agricole);

2. acordarea unor facilități fiscale producătorilor agricoli afectați, în special acordarea dreptului de utilizare a TVA din cont pentru achitarea impozitelor și contribuțiilor;

3. adresarea către partenerii externi pentru identificarea resurselor financiare în scopul achitării compensațiilor fermierilor afectați , în mărime de cel puțin 3000 lei per hectar afectat, fie ca recompensă bănească, fie sub formă de motorină/fertilizanți și compensațiilor pomicultorilor de cel puțin 2 lei per kg de mere comercializate către întreprinderile de procesare sau la export pe piețe alternative”, se arată în scrisoare.

Anterior, reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” au avut o întrevedere cu conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în urma căreia și-au exprimat regretul că nu s-a soldat cu un rezultat concret, au cerut o întrevedere cu Natalia Gavrilița și au amenințat cu proteste.

Detalii:

1. „Forța Fermierilor” a avut o întrevedere cu ministrul Agriculturii. Asociația cere declararea stării de urgență în agricultură

2. Forța Fermierilor: „Negocierile cu MAIA - fără un rezultat concret”. Asociația cere întrevedere cu Gavrilița și amenință cu proteste

3. DOC // „Forța Fermierilor”, FNFM și „Moldova Fruct” îi invită pe Gavrilița și Bolea la o ședință comună