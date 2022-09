Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău eliberează către populație, în limita stocului disponibil la moment, câte 3 m/st lemn de foc fiecărei gospodării. Decizia a fost aprobată de Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova având în vedere necesitatea aprovizionării populației cu lemn de foc pentru perioada rece a anului.

Astfel, doritorii de a beneficia de lemn de foc urmează să se adreseze la ocolul silvic din raza de activitate a acestuia, după cum urmează:

Ocolul silvic Ghidighici, sediul s. Ghidighici, str. Mihai Eminescu, 59, tel: 022710463 - primăriile din s. Ghidighici, com. Grătiești, com. Trușeni, or. Durlești și or. Vatra;

Ocolul silvic Criuleni, sediul or. Criuleni, str. Victoriei, 8, tel: 024822940 - primăriile or. Cricova, com. Stăuceni și com. Ciorescu;

Ocolul silvic Anenii Noi, sediul or. Anenii Noi, str. Parcului, 17, tel: 026523336 - primăriile or. Codru, or. Sângera, com. Băcioi și com. Bubuieci;

Ocolul silvic Vadul lui Vodă, sediul or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 149, tel: 022416274 - primăriile or. Vadul lui Vodă, com. Tohatin, s. Budești, s. Cruzești și s. Colonița.

Totodată, „Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău” informează că primăriile localităților menționate urmează să prezinte în adresa ocoalelor silvice listele persoanelor social-vulnerabile, invalizilor și gospodăriilor, care nu au altă sursă de încălzire decât lemnul de foc.