Concursul pentru alegerea unui nou director al Spitalului Clinic Bălți nu este decât o mimare, iar numele câștigătorului este deja cunoscut. De această părere este ex-deputata Arina Spătaru, care spune că unul dintre cei doi candidați înscriși în competiție este promovat de Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, scrie Nordnews.

Anunțul cu privire la ocuparea funcției de director al IMSP Bălți a fost dată pe 1 iulie curent pe ms.gov.md, după expirarea mandatului fostului director, Serghei Rotari.

Totodată, pe site-ul ministerului de resort au fost publicate și condițiile de participare la concurs.

Deține cetățenia Republicii Moldova sau/și cetățenia altui stat, cu condiția domicilierii pe teritoriul Republicii Moldova;

Are studii superioare/de licență medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional/administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizațional/administrare etc.), studiile de master în managementul sănătății publice sunt obligatorii;

Cunoaște limba română, scris și vorbit;

Are capacitatea deplină de exercițiu;

Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

Nu are antecedente penale;

Are cel puțin 5 ani vechime în muncă în posturi prevăzute cu studii superioare; (!)

Nu a atins vârsta de pensionare, conform legii;

Nu are sancțiuni disciplinare; (!)

Nu are interdicție de a ocupa anumite funcții.

Peste trei zile, printr-un alt anunț publicat pe site-ul Ministerului Sănătății aflăm că în competiție s-au înscris doi candidați. Este vorba de Ala Condrea și Ion Mihăilă.

Cine sunt cei doi pretendenți la șefia Spitalului Clinic Bălți

Prima în competiție s-a înscris Ala Condrea, care în prezent exercită funcția de vice-director medical din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți.

Ala Condrea și-a început activitatea în sistemul spitalicesc încă de pe băncile facultății, fiind studentă în anul trei la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. În 1995 revine la Bălți ca medic internist în Pediatrie la Spitalul Clinic din localitate, unde activează până în prezent.

„M-am angajat în tura de noapte, pe 0,5 salariu, ca cumulat exterior, în funcția de asistent medical, în afara orelor de curs, la Spitalul de Boli Contagioase de Copii în Chișinău. Am o experiență de activitate de 30 de ani, începând de la funcția de asistentă medicală, crescând treptat: medic simplu în secție, șef de secție, șef de departament, vice-director. Totul în cadrul acestui spital. Am văzut că se poate de lucrat și de obținut îmbunătățirea condițiilor pentru pacient”, a declarat Ala Condrea, candidat la funcția de director SC Bălți.

Ala Condrea spune că cei care au motivat-o să participe la concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic Bălți au fost colegii săi.

„M-a determinat colectivul, echipa cu care lucrez. Nu se obține rezultat de o singură persoană. Se poate de lucrat pentru îmbunătățirea dotărilor, a echipamentului. S-au făcut reparații. Astăzi nu se cumpără niciun medicament de către pacienții din cadrul spitalului din Bălți. Alimentația este calitativă. Putem să ținem piept cu întreaga echipă managerială, cu întreg colectivul la toate stările grave și extrem de grave din nordul țării”, a spus Ala Condrea, candidat la funcția de director SC Bălți.

Ala Condrea crede că Ministerul Sănătății ar trebuie să facă public CV-urile candidaților preselectați pentru participarea la cea de-a doua etapă a concursului pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic Bălți.

„Pe pagina instituției eu am publicat CV-ul, cazierul judiciar, pentru că nu am nicio interdicție de a ocupa anumite funcții, se poate ușor de verificat. Eu nu am întâlnit nicio informație pe niciun site, nici al instituției, nici al Ministerului, despre contracandidat. De ce nu a fost publicat nu pot să vă spun, sunt niște semne de întrebare pe care le are întreg colectivul”, a adăugat Ala Condrea.

Cel de-al doilea candidat este Ion Mihăilă, absolventul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Potrivit profilului înregistrat pe LinkedIn, Ion Mihăilă și-ar fi făcut studiile universitare în limba franceză, având și un schimb de experiență la spitalul Alphonse Guérin (Ploermel), Franța.

Nu este pentru prima dată când Ion Mihăilă se vede șef de spital. Acesta a participat recent și la concursul pentru ocuparea funcției de director la Spitalul raional Ungheni. Atunci, concursul a fost anulat din „motivul neconfirmării rezultatelor concursului prin votul majoritar al membrilor Comisiei de concurs, ca urmare a nerespectării cerințelor prevăzute de pct.23 al Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și evaluării tendențioase, vicioase și lipsite de corectitudine a candidaților de către unii membri ai Comisiei.”

Potrivit platformei openmoney.md, Ion Mihăilă este administratorul/fondatorul companiilor Ramizan Prim SRL, Derzis Pharmaceuticals SRL, dar a activat și ca administratorul companiei farmaceutice GM Pharmaceuticals (GMP), filiala din Republica Moldova.

Potrivit unor surse avizate din cadrul companiei GM Pharmaceuticals, filiala din Republica Moldova, Ion Mihăilă a fost eliberat din funcția de administrator din cauza activității manageriale proaste. Informația a fost confirmată pentru NordNews.md de Levan Varduashvili, directorul de dezvoltare și marketing al companiei GM Pharmaceuticals din Tbilisi, Georgia.

„Ion Mihăilă a lucrat ca director al reprezentanței GM Pharmaceuticals SRL în R. Moldova în perioada 10.03.2016 – 07.07.2021. Pe parcursul ocupării funcției de manager, în special în anii 2020 și 2021, domnul Ion Mihăilă a avut probleme periodice cu raportarea internă corporativă și alocarea adecvată a resurselor (întârzieri care s-au manifestat în întârzierea constantă a sarcinilor sediului central și greșeli constante în diferite raportări, dosare; au existat chiar și cazuri de sarcini total eșuate). Astfel de cazuri de management defectuos din partea domnului Ion au creat frecvent probleme pentru buna desfășurare a proceselor de afaceri în reprezentanța noastră din Moldova, inclusiv crearea de situații conflictuale cu personalul, risipa de resurse (financiare, umane) și eventual rezultate comerciale nesatisfăcute. În ciuda numeroaselor avertismente și mustrări adresate domnului Ion din partea noastră, situația din reprezentanța noastră din Republica Moldova nu s-a stabilizat, de aceea l-am pus în sfârșit să-și dea demisia”, a declarat Levan Varduashvili, Development and Marketing Director, GM Pharmaceuticals.

În urma demiterii lui Ion Mihăilă, Levan Varduashvili a inițiat o misiune de audit în cadrul companiei GM Pharmaceuticals.

„În ciuda mai multor neînțelegeri și probleme în timpul cooperării cu el, trebuie menționat că Ion Mihăilă a încercat mereu să ne justifice așteptările în funcția pe care o ocupa, au existat și povești de succes, deși am fost adesea dezamăgiți din motive subiective sau obiective, iar într-un final am decis să ne despărțim de el în iulie 2021, când a fost demis.

După demiterea lui Ion Mihăilă, la filiala Moldova a GM Pharmaceuticals, a fost efectuat un audit al activității acesteia sub conducerea sus menționatului. Potrivit concluziilor auditorilor, au fost constatate numeroase încălcări comise de Ion Mihăilă în calitate de șef al reprezentanței, care au produs un prejudiciu considerabil biroului GM Pharmaceuticals Moldova”, a adăugat Levan Varduashvili.

Scrisorile de recomandare

Levan Varduashvili a mai declarat că compania GM Pharmaceuticals nu a emis nicio scrisoare de recomandare în privința lui Ion Mihăilă.

„Vă rugăm să rețineți că anterior, compania GM Pharmaceuticals nu a emis nicio scrisoare de recomandare în privința lui Ion Mihăilă în timpul activității sale în cadrul companiei noastre. Dacă Ion Mihăilă în timpul procesului de interviu (concursului de ocuparea funcției de director – n.r.) a prezentat careva scrisori cu antetul, semnătura și ștampila companiei GM Pharmaceuticals, acestea sunt false și contrafăcute”, a conchis Levan Varduashvili.

Potrivit Arinei Spătaru, concursul pentru ocuparea funcției este organizat de ochii lumii.

„Conform legislației R. Moldova cu privire la ocuparea unei funcții publice vacante, concursul trebuie să se organizeze și să se desfășoare în baza următoarelor principii: competiție deschisă, competență și merit profesional, egalitate a accesului la funcția publică și transparență. Ministerul Sănătății, cel care organizează acest concurs, oferă foarte puțină informație cu privire la petrecerea concursului în cauză și nu prezintă informații referitoare la modul de organizare și desfășurare a concursului tuturor persoanelor interesate, or cetățenii din R. Moldova, în special locuitorii din nordul țării sunt privați de o multitudine de informații, una dintre care este informația despre unul din candidații care au trecut în a doua etapă a concursului. Dacă cu toții cunoaștem cine este Ala Condrea, activitățile profesionale, declarațiile pe venit, conflicte de interese, realizările dumneaei pe parcursul mandatului de vice-director al spitalului, atunci informația despre cine este Ion Mihăilă este ascunsă insistent. Această secretomanie dă de bănuit. Iată de ce, pe cont propriu, am încercat din surse publice să aflu mai multe detalii despre acest candidat și să informez oamenii”, a spus Arina Spătaru.

Ex-deputata a adăugat că funcția de director i-ar reveni lui Ion Mihăilă, candidatura acestuia fiind susținută din umbră de Ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Spătaru a mai adăugat că Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului este formată în mare parte din angajații Ministerului Sănătății.

Comisia este formată din 11 persoane, dintre care:

doi secretari de Stat ai Ministerului Sănătății: Lilia Gantea și Ion Prisăcaru;

șefa Direcției politici în domeniul asistenței medicale spitalicești din cadrul Ministerului Sănătății – Gabriela Melnic;

directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină – Ion Dodon (este omul partidului de guvernământ);

consultant principal, Direcția politici de buget și asigurări medicale din cadrul Ministerului Sănătății – Ina Donii;

șefa cabinetului de ministru (cu statut de serviciu) – Nadejda Dimitriu;

șefa Direcției politici în domeniul managementului personalului medical din cadrul Ministerului Sănătății – Valentina Mustea;

consultant principal, Secția planificare asigurări sociale și medicale din cadrul Ministerului Sănătății, reprezentanta Federației Sindicale Sănătate din R. Moldova – Natalia Chihai;

conferențiar universitar la Disciplina de cardiologie a Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cardiolog intervenționist, șeful Clinicii Universitare de Cardiologie Intervențională și al Secției de cateterism cardiac la Institutul de Cardiologie, Marcel Abras;

unicul reprezentant al colectivului SC Bălți, șeful secției terapie generală din cadrul Spitalului Clinic Bălți – Valeriu Colibaba.

„După cum vedeți, matematica e clară , ori orice concurs este de fapt o matematica pentru partidul de guvernământ”, a conchis Arina Spătaru.

Postarea Arinei Spătaru despre condițiile în care se petrece concursul pentru ocuparea funcției de director la Spitalul Clinic Bălți a trezit mai multe discuții, păreri și comentarii. De exemplu, o femeie care se prezintă drept fostă angajată din cadrul companiei GM Pharmaceuticals îl acuză pe Ion Mihăilă de trafic de influență, dar și delapidarea averii străine.

În continuare, pentru a NU periclita conținutul mesajului, publicăm acuzația fără careva ingerințe în conținut:

„Suntem mulți angajați ce am lucrat la compania GMP Gruzia, cu Ion Mihăilă, care am fost folosiți la negru, ne a mințit de bani, adică se lua din salariu cite 1000 lei lunar de la fiecare angajat, Ceia că noi asta nu știam atunci! Și multe altele,…făcute ilegalități!!! Se juca cu angajații cum dorea el, vroia îi ținea la serviciu, nu vroia îi fugarea!!! S a cumpărat casă la Sîngera intr un timp foarte scurt+reparație de nivel! Acum la fel e Manager a unei Companii Pharmaceutice, numai că e înregistrată pe altcineva, are reprezentanții sai!!! Într un cuvânt vreau Bălțenii să scape de dracul,….și dau de Tată său !!!!!!”, a scris femeia.

Și ex-directorul instituției medicale spitalicești din Bălți, Serghei Rotari, consideră că organizarea concursului privind selectarea candidatului pentru funcția de director nu este nici pe departe unul transparent. Potrivit acestuia, Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice trebuie modificat, iar componența Comisiei de concurs ar trebui să fie formată mai mult din specialiști din domeniu, ci nu din reprezentanți ai Ministerului Sănătății.

„Comisia ar trebui formată din specialiști care activează în segmentul spitalicesc, cum ar fi: un reprezentant de la Spitalul Institutului de Medicină Urgentă, un reprezentant de la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” , unul de la Spitalul Clinic Bălți și tot așa mai departe. În comisia care este acum, majoritatea membrilor sunt șefi de secție din cadrul Ministerului Sănătății, care după tipul de activitate, pot să nu cunoască unele aspecte ce țin de cunoștințele unui medic ce activează într-o instituție spitalicească”, a declarat Serghei Rotari, ex-directorul Spitalului Clinic Bălți.

Rotari speră că noul director va fi numit în baza criteriilor de meritocrație.

„Vine etapa a două a concursului. Eu cred că membrii comisiei vor aprecia cunoștințele unui candidat care a lucrat 27 de ani într-o instituție spitalicească și totodată vor analiza și cunoștințele celui care nici nu știe unde-i Spitalul din Bălți. Cine e acest Ion Mihăilă? Nu știm nimic despre el, am aflat doar că a participat la un alt concurs, pentru ocuparea funcției de director la Spitalul raionul din Ungheni, dar nu a câștigat. Acum vrea să-și încerce norocul la Bălți. La Bălți nu-i școala pentru a pregăti directori de instituții, la noi trebuie să vină să lucreze un specialist deja format, cu experiență. Ar trebui să fim mai atenți, nu se poate să vină un om care spune că întâi va deveni director de instituție și doar după va spune și cine este. Eu mă bucur, dar să nu fie târziu”, a adăugat Serghei Rotari, ex-directorul Spitalului Clinic Bălți.

Iar Valeriu Colibaba, membrul Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului, unicul reprezentat al colectivului de medici din cadrul SC Bălți, a declarat că la cârma instituției trebuie să fie numit cel care are mai multă experiență în domeniul spitalicesc. Asta în contextul în care una din condițiile concursului presupune ca viitorul candidat să aibă cel puțin cinci ani vechime în muncă în posturi prevăzute cu studii superioare.

„Prima etapă a concursului a fost mai mult o formalitate. Membrii Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului au fost anunțați despre numărul candidaților, s-a făcut cunoștință teoretic cu dosarele acestora. Careva discuții pe marginea documentelor depuse, CV-urile candidaților nu au fost. Când a fost prezentat dosarul, actele depuse de doamna Condrea, iar membrii Comisiei au votat pentru acceptarea candidaturii dumneaei, doamna ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, s-a ridicat în picioare și a spus că ea este contra candidaturii acesteia. Doamna ministra s-a abținut și a cerut ca acest lucru să fie menționat în procesul-verbal. Nu a putut să spună concret ce nu i-a plăcut, dar a făcut referință la ceva din trecutul, CV-ul doamnei Condrea. Despre celălalt candidat, de Ion Mihăilă nu a spus nimic, totul a fost bine, nu a fost nici o întrebare, chiar dacă, din câte am înțeles, dumnealui nu a activat cinci ani în sistemul spitalicesc. Poate el are o experiență bogată în sistemul farmaceutic, de vânzări, promovarea medicamentelor, dar din câte am înțeles, el ca conducător, cât de mic n-ar fi, în sistemul spitalicesc nu a lucrat, să fie un șef de secție, sau un adjunct, să lucreze cu oamenii, etc. Cred că dumnealui îi va fi greu să activeze în așa spital mare și colectiv mare”, a spus Valeriu Colibaba, membrul Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului.

Am încercat să discutăm cu Ala Nemerenco pentru a obține o reacție pe marginea acuzațiilor aduse, dar fără succes. Ministra Sănătății nu a răspuns la apelurile noastre telefonice.

Contactat de jurnaliștii NordNews.md, Ion Mihăilă a refuzat să răspundă punctual la întrebări.

Ion Mihăilă: Eu sunt acum ocupat. Nu pot vorbi. Încercați mâine.

Reporter: Ați activat în cadrul companiei GM Pharmaceuticals?

Ion Mihăilă: Mă sunați mâine după masă și vom discuta dacă voi avea timp.

Reporter: DACĂ veți avea timp? Acum n-am putea discuta?

Ion Mihăilă: Eu vă spun, eu nu am timp să discut. Asta înseamnă că nu am timp.