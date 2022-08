Postul de televiziune NTV Moldova a fost sancționat, de către Consiliul Audiovizualului (CA), cu amendă în valoare de 15 000 de lei. Potrivit CA, postul TV a difuzat o știre bazată pe declarațiile președintelui PCRM, Vladimir Voronin, însă fără ca opiniile sale să fie însoțite de probe.

Mai exact, conținutul știrii cuprinde, printre mai multe declarații critice la adresa guvernării ale liderului PCRM, Vladimir Voronin, opinia potrivit căreia: „Ţara e destrămată, ţara e distrusă, oamenii fug din ţară, copii nu se nasc, oamenii mor, iar a venit Covid-ul înapoi, e sărăcie, foame, nevoie. Vine iarna, nimeni nu se gândește ce o să fie cu preţul la gaz. Preţul la gaz, după vizita cucoanei în Kiev s-a majorat peste o săptămână, s-a dublat cu 50%. Deodată au reacţionat ruşii şi „Gazprom-ul”. Nu se ştie ce o să fie”, comentariile fiind însoțite de imagini de la întrevederea președinților Maia Sandu și Volodimir Zelenski, precum și drapelul „Gazprom”.

Astfel, CA a remarcat faptul că opiniile prezentate de Vladimir Voronin nu au fost însoţite de probe, iar informaţia prezentată în cadrul ştirii date cu privire la legătura dintre preţul la gaz şi vizita şefei statului la Kiev poate fi calificată drept informare cu rea-credință. Potrivit „Moldova - Gaz”, condiţiile contractului de livrare a gazelor, dar și preţul gazelor se modifică în funcţie de cotaţiile de tip spot pe bursa europeană de gaze, precum şi de preţul la produsele petroliere, iar autorităţile Republicii Moldova, inclusiv Preşedinţia, nu pot influenţa în vreo formă evoluţia preţurilor la gaze sau petrol pe piaţa internaţională.

Mai mult, chiar în cadrul programului audiovizual difuzat de serviciul media audiovizual de televiziune „N4”, unde liderul PCRM, Vladimir Voronin, a invocat că vizita președintei Maia Sandu la Kiev ar fi motivul crizei de gaze cu care se confruntă Republica Moldova, moderatorul Gheorghe Gonța a replicat: „Da nu are treabă vizita dnei președintă la Kiev, pentru că este vorba de contractul care l-am semnat”, secvență pe care, „NTV Moldova” a ignorat-o, și nici nu a oferit clarificări suplimentare pentru a nu admite manipularea opiniei publice. Informaţia privind formula de formare a preţurilor de achiziţie a gazelor naturale este una publică, general accesibilă, respectiv, afirmaţia liderului PCRM putea fi cu uşurinţă verificată de jurnalişti, subliniază CA.

Prin urmare, Consiliul menționează că NTV Moldova a acționat contrar bunei-credințe atunci când a ales să facă o știre din afirmațiile unui politician, eschivându-se de la responsabilitatea de a explica anumite aspecte din declarațiile lui Vladimir Voronin.

Totodată, în cadrul aceluiași reportaj, Vladimir Voronin afirmă că „noi am înaintat în jurul la 70-80 de proiecte de lege, în acest an de zile. Nu că nu au fost adoptate, votate, dar n-au fost nici în ordinea de zi introduse a Parlamentului…proiectele astea, 99% sunt cu menire socială”, iar în calitate de reacție este citată ofițera de presă a PAS, care se referă însă la situația generală în care se află Moldova, inclusiv la dependența energetică, sărăcie și corupție, războiul din Ucraina etc. Din răspunsul purtătoarei de cuvânt nu este clar dacă aceasta a fost întrebată concret despre cele 70-80 de proiecte de lege la care se referă Vladimir Voronin și la soarta acestora. Prin urmare, CA remarcă faptul că elementul trișării din partea NTV Moldova, care este parte a informării cu rea-credință, nu poate fi exclus. Vladimir Voronin s-a referit la activitatea Parlamentului și a majorității parlamentare, deci informația conținută în afirmațiile sale trebuia verificată la Parlament.

La realizarea acestor subiecte, serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” nu a ținut cont de prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora: „În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigențe:să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informația să fie verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință”, fapt pentru care a fost sancționat cu amendă în valoare de 15.000 de lei.

În context, deputatul PAS Dumitru Alaiba a sugerat că în urma mai multor amenzi, postului NTV Moldova, afiliat socialiștilor, ar putea să-i fie retrasă licența de emisie.

„...vine prima amendă, vine a doua, vine a treia, iar la un moment dat se pun în discuție ale penalități, până la retragerea licenței. Asta nu e o „amenințare din partea unui politician”. Așa e legea de mult timp. Actualul CA pur și simplu aplică legile. Și da, parcă criticile asupra noastră nu au încetat (nici nu ne este scopul, pentru că orice guvernare trebuie criticată), dar totuși, parcă sunt mai fundamentate, mai argumentate. Și parcă e mai puțină minciună deschisă pe la TV-urile noastre, chiar și pe la cele angajate politic. Nu că a dispărut, dar e mai puțin.