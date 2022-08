„Am felicitat-o pe doamna Președinte Maia Sandu pentru viziunea și curajul de a conduce Moldova spre Uniunea Europeană. Am discutat teme importante de colaborare politică și administrativă și, evident, despre dimensiunea istorică și culturală comună, „frații în veci vor fi frați”! Împreună și sprijinindu-ne reciproc, vom depăși greutățile momentului și construim viitorul nostru comun în spațiul european, spațiul libertății, păcii, democrației și a accesului fiecăruia spre prosperitate. Am discutat și despre multiplicarea relațiilor de înfrățire dintre municipii din România și Republica Moldova cu rezultate pragmatice concrete, după modelul rezultatelor relație de înfrățire dintre Cluj și Ungheni. De asemenea, am discutat ca in cadrul relațiilor noastre de înfrățire să încurajam vizita în municipiile din România a cetățenilor Republicii Moldova care nu au vizitat până acum România”, menționează, într-un mesaj pe Facebook, Emil Boc.