La Grădina Zoologică din Chișinău sunt reînnoite voliere pentru animalele răpitoare mici, cum ar fi pisica sălbatică, pisica de junglă, câine enot. Volierele vor deveni mai spațioase, cu expoziționare panoramică și condiții mai apropiate de cele naturale de întreținere a animalelor, a precizat pentru IPN Olga Iuzvac, șefa Secției științifico-educaționale a Grădinii Zoologice.

Volierele vechi au fost construite practic la fondarea Grădinii Zoologice. Acestea nu aveau toate comunicațiile necesare, nu erau amenajate conform standardelor de întreținere a animalelor și pentru angajați nu erau toate condițiile necesare de deservire a acestora.



Renovările fac parte din concepția de dezvoltare a Grădinii Zoologice. Un rând de voliere care cuprinde mai multe secțiuni mici o să permită expoziționarea animalelor și pe perioada rece a anului. „Când era frig noi acopeream aceste voliere cu peliculă și, datorită aparatelor convectoare de aer cald, ele se încălzeau. Acum ele vor fi amenajate cu sticlă, animalele o să poată să fie văzute și în perioada rece a anului. O să fie spațiul mai mult, cred că o să fie podea caldă, vor avea mai multe decorațiuni”, a menționat Olga Iuzvac.



Finanțarea are loc din bugetul municipal, concepția de dezvoltare a fost prezentată de Grădina Zoologică și susținută de Consiliul municipal Chișinău. „Avem autorizația care ne permite demolarea și acum o să fie licitația, după care o să vedem cine va fi câștigătorul la lucrările de construcție. Sperăm că o să fie cât mai repede și o să reușim să facem cât mai mult până la începerea frigurilor”, a menționat șefa Secției.



În Grădina Zoologică sunt mai multe animale sensibile la temperaturi joase. În afară de achiziționarea fânului și pregătirea furajelor, se fac mături alimentare – crengi de pomi – care servesc ca o sursă alimentară adăugătoare în perioada rece a anului. La fel sunt conservate diferite fructe, se fac compoturi, dulcețuri. „Ceea ce se referă la produse alimentare, noi încheiem contracte o dată pe jumate de an, până la sfârșitul anului sunt încheiate contracte și deja agenții economici livrează fân, rumeguș pentru a așterne în voliere pe jos în perioada rece a anului”, a comunicat Olga Iuzvac



În ultimii trei ani, din bugetul municipal au fost alocați peste 20 de milioane de lei în scopul modernizării Grădinii Zoologice. Doar pentru acest an au fost alocați 10 milioane de lei.



La Grădina Zoologică locuiesc peste 1000 de animale și păsări, din 138 de specii, dintre care 10 specii rare, pe cale de dispariție.