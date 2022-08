Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, susține că are încredere în tinerii din R.Moldova, care sunt capabili să făurească un viitor promițător aici, acasă. Totuși, precizează el, acest lucru depinde în mare măsură de dăruirea cu care muncește fiecare în domeniul de activitate ales.

„Fiecare generație își are propria proiecție asupra trecutului și viitorului, care depinde foarte mult de mediul în care aceasta s-a format. Noi am trăit într-o viață evenimente cât pentru câteva generații. Am fost martorii căderii unui regim totalitar care părea să se fi instalat pentru vecie, am văzut cum se destramă cel mai mare lagăr de concentrare al popoarelor, existent vre-odată, URSS, am trăit nașterea unor noi state, printre care și tânărul stat Republica Moldova, astăzi asistăm la demontarea mitului privind aspirațiile pacifiste ale moștenitoarei URSS, Federația Rusă”, a precizat el.