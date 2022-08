Sute de membri și simpatizanți ai Partidului „ȘOR” și ai PCRM au organizat, în dimineața zilei de vineri, un protest în fața sediului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Manifestanții au scandat lozinci în care le-au solicitat reprezentanților misiunilor diplomatice vestice, care susțin actuala guvernare, să nu mai fie orbi, surzi și muți la abuzurile puterii PAS față de opoziție și față de cetățenii Republicii Moldova. Unii protestatari aveau lipită pe gură bandă adezivă, pentru a arăta că „PAS închide gura opoziției”.

„Tăcerea voastră vă face complici!”, „Free Marina, Jos Maia!” Sunt câteva dintre lozincile scandate în fața Delegației UE în Moldova de către oamenii nemulțumiți de indiferența ambasadorilor occidentali, față de presiunile asupra opoziției parlamentare și plasării în arest în Penitenciarul 13 a deputatului Partidului „ȘOR”, unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției, Marina Tauber. Potrivit protestatarilor, toate aceste abuzuri au loc la indicația directă a președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS.

„Ambasadele țărilor occidentale au susținut venirea PAS la conducere, însă acum, la un an de când acest partid a preluat puterea totală în Republica Moldova, aceleași ambasade se prefac că nu văd derapajele, încălcările și modul dictatorial de a conduce al PAS și al Maiei Sandu. În acest context, mă adresez oficialilor europeni și către ambasadorii acreditați la Chișinău. Stimați ambasadori, de la acreditarea Republicii Moldova la Consiliul Europei și la spațiul european, au trecut 27 de ani. Cunoaștem că ați susținut întotdeauna libertatea de exprimare, egalitatea și principiile statutului de drept. Pe parcursul ultimului an, aceste principii nu mai sunt respectate și situația socială și politică devine tot mai dramatică. Guvernarea PAS, pe care o susțineți prin declarații și asistență financiară, are un comportament impardonabil și agresiv, cu o doză mare de lipsă de respect față de oameni și a drepturilor omului”, a declarat deputatul PCRM, Diana Caraman.

De asemenea, alesul PCRM a atras atenția reprezentanților misiunilor diplomatice că opoziția este suprimată și batjocorită lipsită de orice drepturi, oponenții politici sunt bombardați cu dosare penale, iar liderii cei mai vocali ai opoziției sunt ținuți după gratii fără niciun fel de argumente juridice.

„Procuratura a devenit astăzi principalul element represiv al regimului PAS și al Maiei Sandu. Prin intermediul procurorilor docili, cumpărați și speriați și ei, la rândul lor, cu dosare penale, actuala guvernare a început un amplu proces de epurare a politicienilor incomozi. Sub pretextul luptei cu corupția, sunt pornite dosare politice la comandă și, în lipsa unui proces echitabil, precum și în absența unor probe relevante, politicienii care se opun regimului sunt băgați după gratii. Motivul este simplu și clar – partidul de guvernământ, PAS, care deține control absolut asupra organelor de drept, le folosește abuziv, pentru a anihila cea mai vocală forță de opoziție, care crește constant în preferințele electoratului și care penalizează puterea pentru acțiunile sau inacțiunile sale”, a mai adăugat Diana Caraman.

Deputatul PCRM, Diana Caraman, a mai declarat că nemulțumirea în societate crește, că amplele manifestații de protest sunt inevitabile și pot duce la schimbarea puterii.

„Excelență, domnilor ambasadori, democrația, principiile statului de drept și drepturile omului pentru care am luptat atât timp sunt în mare pericol. Indiferența sau tăcerea față de tot ceea ce se întâmplă, încălcarea legilor, față de cenzura instituită în mass-media, ne duce spre un mare dezastru”, a conchis deputatul comunist Diana Caraman.

La rândul său, consilierul fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”, Iurie Cuznițov, a transmis reprezentanților misiunilor diplomatice un mesaj în limba engleză.