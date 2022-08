Fluoroza endemică, condiționată de excesul de fluor, prezintă o problemă medico-socială majoră pentru multe țări din lume, inclusiv și Republica Moldova. Potrivit statisticilor, printre cele mai afectate zone cu surplus accentuat al fluorului în apele subterane sunt raioanele Ungheni, Nisporeni, Glodeni și Fălești, unde mediile concentrațiilor de fluor în apele subterane au variat de-a lungul timpului de la 3,04 până la 9,2 mg/l, scrie nordnews.

Cu toate că accesul la apă potabilă de calitate este una dintre cele mai acute probleme sociale din Republica Moldova, iar autoritățile române sunt gata să ne dea o mână de ajutor, guvernele de la Chișinău care s-au perindat din 2009 încoace, nu se grăbesc să o rezolve.

Vorbim aici despre Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea râului Prut. Proiectul a fost inițiat la 30 iulie 2014, atunci când a fost semnat Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Ungheni și Consiliul Județean Iași în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Ulterior, pe data de 17 august 2016, la Iași a fost semnat un nou Acord de Colaborare în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare Ungheni – Iași la care a aderat și administrația publică din Raionul Nisporeni.

Iar din cauza că nu aveau surse și rețele centralizate de exploatare a apei potabile, pe lângă raioanele Ungheni și Nisporeni, și autoritățile din Glodeni și Fălești și-au dorit să beneficieze de serviciile operatorului de apă și canalizare, Apa Vital Iași. Astfel, patru raioane din nordul țării urmau să fie alimentate cu apă potabilă din România.

Prima etapă a Acordului încheiat la 20 mai 2021 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, presupunea realizarea unei subtraversări a Prutului, între localitățile Măcărești de pe ambele maluri ale râului. Astfel, peste 30 de mii de locuitori ai raionului Ungheni și Nisporeni urmau să bea apă potabilă din Iași.

„Am înființat o societate în Republica Moldova, am început să citim legislații, să vedem ce presupun, am citit Legislația noastră, ne-am dat seama că birocrația va fi importantă și va fi lungă. Într-adevăr, anul trecut am reușit și am semnat cel mai important document, s-a semnat cel mai important document între cele două state, Acordul de colaborare interguvernamental. Cu toate acestea, la momentul actual nu furnizăm apă în Republica Moldova” , a declarat Mihail Doruș, director general, Apa Vital Iași.