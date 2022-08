Prim-ministrul Natalia Gavrilița a confirmat faptul că mai multe instituții guvernamentale au fost ținta atacurilor cibernetice și a venit cu un șir de precizări în acest sens.

„Într-adevăr, în ultima perioadă vedem elemente hibride în derulare în R. Moldova. Mă refer aici la acele alerte cu bombă și amenințări de atacuri cibernetice. Au fost mai multe amenințări cibernetice în ultima perioadă. Am văzut și ieri această amenințare și într-adevăr am avut un val de atacuri la care facem față cu sursele proprii. Continuăm să supraveghem acest domeniu și să întreprindem măsurile necesare pentru ca toate instituțiile publice să fie funcționale (...) Mai multe instituții guvernamentale au fost ținta atacurilor. Nu am avut întreruperi în furnizarea serviciilor. Avem mai multe măsuri pentru fortificarea acestui domeniu pe care le întreprindem de mai multe săptămâni și pe care, evident, vom continua să le întreprindem în viitor”, a declarat Gavrilița, după ședința Guvernului.