Au apărut primele reacții în urma anunțului primarului general al capitalei, Ion Ceban, privind lansarea Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (PMAN).

Deputatul PAS Dumitru Alaiba sugerează că partidul anunțat de Ceban este „un proiect al Moscovei”.

„Am zis că Moscova nu are nevoie de încă un partid radical, deschis pro-rus. Următorul proiect al Moscovei va fi un partid numit „pro-european”. Un partid care să spună „noi suntem proeuropeni, DAR...” Azi primarul cică apolitic, fostul consilier al pro-rusului Dodon, fost membru al partidului pro-rus PSRM, Ivan Ceban a promis că face partid. Nu m-am mirat deloc când am auzit că face partid pro-european. Pentru că Moscova are nevoie de un partid pro-european pe care să-l controleze”, scrie Alaiba pe Facebook.