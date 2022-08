Noul an școlar va începe cu peste două mii de locuri vacante în instituțiile de învățământ din țară. Cel mai mare deficit de profesori și educatori este la Chișinău, Hâncești, Ungheni și Călărași. În aceste condiții, lipsa profesorilor în școli urmează să fie suplinită și în acest an de pensionari, transmite IPN.



Raionul Ungheni este unul dintre cele mai mari din Republica Moldova, iar lipsa cadrelor didactice se simte aici tot mai acut. Potrivit șefei Direcției educație Ungheni, Iulia Pancu, pentru noul an de studii nu au fost suplinite nici 10% din posturile vacante. Situația este și mai proastă în raionul Călărași, unde nu s-a prezentat la locul de muncă repartizat niciun tânăr specialist. La nivel de țară, cele mai multe posturi vacante în școli sunt cele de învățători de clasele primare (226 de locuri) și profesori la disciplinele-cheie: matematica (211) și limba română (128).



Șefii direcțiilor educație au spus că tinerii de azi nu sunt interesați să devină profesori, iar absolvenții facultăților pedagogice nu vor să lucreze în sate din cauza salariilor mici. O parte dintre tinerii profesori pleacă peste hotare, alții își schimbă domeniul de activitate.



Ministerul Educației și cercetării recunoaște că problema este gravă și persistă de mai mulți ani. Autoritățile promit că vor aproba, în curând, o strategie de dezvoltare a educației, care va conține un pachet de propuneri pentru soluționarea crizei cadrelor didactice din învățământul general. „Toate acțiunile vor fi îndreptate spre a motiva financiar cadrele didactice, și nu doar prin majorări salariale. Vor fi și alte pachete sociale pentru absolvenți. Pentru a pune în aplicație această strategie, e nevoie de resurse financiare enorme, dar acest lucru va fi făcut obligatoriu”, a declarat șeful Direcției învățământ general de la Minister, Valentin Crudu.