Peste 30 de apicultori din mai multe raioane ale țării își expun produsele la Târgul apicol care are loc de pe 19 până pe 21 august în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din centrul capitalei. Evenimentul este organizat în contextul Zilei Naționale a Apicultorului, marcată anual la 19 august, transmite IPN.

Marina Capmoale este din satul Lipnic, raionul Ocnița. Practică apicultura de 42 de ani, de la vârsta de 24 de ani, împreună cu soțul. Au început dintr-o necesitate de sănătate, cu doar doi stupi. Ușor-ușor, au transformat activitatea în afacere. Femeia spune că atunci când lucrează cu albinele e plină de energie. Albinele zboară pe câmpurile cu levănțică, salvie, salcâm. Este printre puținii apicultori care vinde miere de dovleac, la preț de 120 de lei pentru un kilogram, dar și care comercializează ceară, la preț de 220 de lei pentru un kilogram. Ceara o cumpără mai mult credincioșii de la mănăstiri. Soții Capmoale mai au de cules în anul curent miere de rapiță, pe care intenționează să o vândă la un preț de 100 de lei pentru un kilogram. Cea mai ieftină este mierea polifloră, 80 de lei kilogramul. Mai scumpă este mierea de levănțică, 90 de lei kilogramul.

Seceta din anul curent a afectat recolta de miere. Miere de tei nu s-a cules deloc. În schimb s-a făcut mierea de floarea soarelui. Apicultoarea din Lipnic spune că și recolta mierii de salcâm a depășit așteptările.

Albinăritul este afacere de familie și pentru soții Mihaela și Mihai Surdu, care propun cumpărătorilor și lumânări din ceară cu arom de căpșuni, trandafir, vanilie, scorțișoară, levănțică. Mierea de salcâm este cel mai scump produs pe care îl expun, 170 de lei kilogramul. Polen, tinctură de propolis, coctail apicol sunt alte produse apicole care se găsesc pe masa soților Surdu. Mihai Surdu face parte din a treia generație de apicultori – mama și bunica la fel au practicat albinăritul. „Am decis să dezvoltăm apicultura dintr-un hobby într-o mică afacere. Am început să-mi dezvolta prisaca mea personală când aveam 15 ani, adică acum 18 ani. Când eram mic, aveam alergie la înțepăturile de albini, dar imunitatea s-a format cu timpul. O ajutam tot timpul pe mama la extras miere, la lucrul cu albinele, care este unul migălos. Când am început să îmi dezvolt prisaca de unul singur, am înțeles că mierea nu este chiar așa de „dulce” – implică multe cheltuieli, multă muncă, multe cunoștințe. Apicultura este o îndeletnicire care trebuie iubită, dar în primul rând albina trebuie iubită și respectată dacă vrei ca ea să îți ofere toate produsele”.

Anual familia Surdu investește 100 de mii de lei în afacere. O parte din bani îi iau subvenții de la stat. Acum îngrijesc 400 de familii de albine, iar anul curent au extras în jur de 10 tone de miere. Miere de salcâm au cules mult față de anul trecut, nu și miere de floarea soarelui. Iar mierea de mai au folosit-o la hrana albinelor, ca să nu moară de foame. Din cauza secetei, plantele de pe câmpuri s-au uscat și albinele nu au avut de unde culege nectar suficient.

2022 este un an cu multe provocări pentru apicultori. Mihai Surdu spune că cea mai mare bătaie de cap i-a dat-o scumpirea de aproape trei ori a motorinei, dar și faptul că s-a majorat de 2 ori prețul la rame și la alte consumabile și utilaje pentru albine. În același timp, mierea se vinde la același preț ca și anul trecut, iar la unele tipuri de produse apicole prețul chiar a scăzut. Plus la aceasta, în anul curent familia Surdu nu a reușit să exporte miere, întrucât prețul propus este unul cu 20-30% mai mic decât în anul trecut, iar în acest caz afacerea ar fi în pierdere.

Vera Bivol este apicultoare din satul Răzeni, raionul Ialoveni, care a pornit afacerea cu miere împreună cu soțul, acum 30 de ani. De la 10 familii au ajuns la 110. „Am venit la târg cu miere de salcâm, de tei, de floarea soarelui și polifloră. Am mai adus tinctură de propolis, care este un antibiotic natural, polen, care ridică imunitatea, căpăceală, pentru gingii”, a specificat Vera Bivol. Din cauza secetei din anul curent, roada la miere de tei a fost zero.

Alexandru Moscovciuc are 18 ani și dezvoltă o afacere cu produse apicole în satul Sagaidacul Nou, raionul Basarabeasca. Tânărul spune că a început să fie preocupat de apicultură de la 16 ani, iar meseria a deprins-o de la părinți și bunici. Vinde ceva ce se găsește mai rar: tinctura de molie de ceară. Conține enzime, care ajută la curățarea sângelui și la profilaxia mai multor boli. Comercializează și miere de hrișcă, pe care o aducem din Rusia, întrucât în Republica Moldova nu sunt lanuri de hrișcă. Familia tânărului îngrijește 1000 de stupi. Anul acesta au extras în jur de 11 tone de miere. O roadă bună s-a înregistrat la mierea de pădure și cea polifloră, a specificat tânărul apicultor din Sagaidacul Nou, raionul Basarabeasca.

Târgul apicol din scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” este deschis între orele 08.00-18.00. Evenimentul este organizat de Asociația Națională a Apicultorilor, în parteneriat cu Pretura sectorului Buiucani a capitalei.