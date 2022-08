Sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) rămâne cel mai dezvoltat și dinamic sector din țară. Valoarea acestuia a depășit 18,3 miliarde lei în anul 2021, înregistrând o creștere de 20% (3 mlrd. lei), comparativ cu anul 2020, conform ultimelor date generalizate de BNS.

În anul 2021, sectorul a demonstrat cea mai mare creștere de până acum, ajungând la o pondere în PIB de 7,6%.

Catalizatorul creșterii este industria tehnologiei informației, valoarea căreia a crescut de la 7,4 miliarde lei în anul 2020 la 10,2 miliarde lei în anul 2021, cu o pondere în PIB de 4,2%.

Creșterea se datorează condițiilor optime create pentru dezvoltarea industriei IT, asigurate de către Ministerul Economiei în cadrul regimului fiscal special al parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”. Respectiv, în anul 2021, rezidenții Moldova IT park au generat un venit de 6,9 miliarde lei, care este cu 1,9 miliarde lei sau cu 37% mai mare, comparativ cu anul 2020.

Volumul de export al sectorului TIC din Republica Moldova, în anul 2021, conform Băncii Naționale a Moldovei, a atins 397 milioane dolari SUA, dintre care, 350 milioane dolari îi revin industriei IT.