În cadrul companiei publice Teleradio-Moldova (TRM) va fi instituită o entitate nouă – Serviciul securitate informațională și protecție internă. Decizia a fost aprobată pe 12 august, de Consiliul de supraveghere și dezvoltare (CSD), la solicitarea directorului general al TRM, Vlad Țurcanu. Administrația companiei susține că subdiviziunea va fi creată cu scopul de a implementa sistemul de securitate, inclusiv al sistemelor informaționale și electronice.

Patru persoane ar urma să lucreze în departament, dintre care și specialiști principali în diverse domenii: protecție internă, securitatea informației, securitatea sistemelor informaționale și electronice, pază și control.

În cadrul ședinței CSD, Vlad Țurcanu a precizat că ideea de a lansa un nou serviciu a apărut după vizita angajaților Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, în primele săptămâni ale războiului din Ucraina. „Sunt câteva sectoare sensibile care trebuie dezvoltate și anume securitatea emisiei – nu avem la ora actuală o structură care să reglementeze accesul în studiourile de emisie; securitatea informațională – aici avem un Departament IT care nu are o coordonare la cel mai înalt nivel, are doar niște sarcini tehnice (un asemenea serviciu pe care ni-l propunem ar aduna toate secțiile pe care le avem, pentru a asigura o coordonare orientată în sensul securității); protecția internă și control; securitatea infrastructurii; paza și control – acces”, a explicat Vlad Țurcanu membrilor CSD, potrivit procesului-verbal al ședinței.

Membrul CSD Corneliu Popovici s-a interesat despre costurile pentru crearea subdiviziunii. Vlad Țurcanu a menționat că proiectul bugetului se va regăsi în caietul de sarcini pentru anul viitor, iar până în prezent au fost analizate cheltuielile din perspectiva unor echipamente care urmează a fi procurate, cum ar fi camerele de luat vederi, dar și salariile noilor angajați.

Președintele CSD, Arcadie Gherasim, a precizat pentru Media Azi că TRM urmează să prezinte până la sfârșitul lunii proiectele de regulamente ce vor viza activitatea noii subdiviziuni. „Subdiviziunea este necesară în condițiile actuale, dar vrem să vedem regulamentul. E vorba de securitatea instituției – în toată lume se face așa. E vorba de securitate informațională, securitatea incendiară, securitatea de control de trecere, de emisie. O să fie mai multe regulamente. Cine asigură, de exemplu, acum securitatea în timpul emisiei? Cine are dreptul să intre”, a precizat Arcadie Gherasim.

Media Azi scria anterior că postul public de televiziune Moldova 1 a fost supus unui atac cibernetic la începutul anului 2020, în urma căruia s-a pierdut o parte din arhiva Departamentului de știri. Instituția publică responsabilă de securitatea cibernetică a confirmat pe atunci pentru Media Azi că televiziunea a fost atacată de un sistem de programe pentru calculatoare dăunător, așa-numitul ransomware „Satana”.