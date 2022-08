Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a avut ieri, 17 august 2022, o ședință cu membrii Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM) și alta cu Asociația „Forța Fermierilor”. În cadrul întrevederilor a fost discutată situația din domeniul agroalimentar, precum și cele mai stringente probleme cu care se confruntă fermierii.

„Suntem interesați de problemele cu care se confruntă producătorii, de aceea, depunem toate eforturile pentru a crea condiții prielnice pentru ei. Am avut întâlniri cu reprezentanții băncilor comerciale, am propus ca agricultorii care prezintă acte de constatare a pierderilor cauzate de seceta anului 2022 să nu fie penalizați o perioadă determinată, să fie reeșalonate datoriile, atât din partea companiilor furnizoare de inputuri, cât și din partea instituțiilor financiar bancare. Avem discuții referitor la rambursarea TVA acumulată în conturi la acoperirea diverselor plăți. Astăzi am avut ședință cu reprezentanții Băncii Naționale și ai Ministerului Finanțelor unde am discutat aspectele și posibilitățile de reclasificare a condițiilor de creditare a agricultorilor, diverse facilități fiscale. Apropo, din 1 ianuarie 2023 va începe procesul de rambursare a TVA lunar. Sunt prevăzute și alte acțiuni care în final trebuie să ajute agricultorii să iasă din impas”, a menționat ministrul.