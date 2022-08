Unii miniștri ai actualului Guvern trebuie să comunice mai mult cu cetățenii. De această părere este președintele R. Moldova, Maia Sandu. În cadrul unui interviu pentru NordNews, șeful statului a apreciat cu „BINE” activitatea Guvernului, menționând într-un final, că dacă ea era prim-ministru, ar fi făcut niște remanieri.

„Cred că în acest context dificil, activitatea Guvernului poate fi apreciată ca „bine”, dar este adevărat că sunt domenii unde lucrurile s-au mișcat mai repede, în pofida capacităților mici, scăzute la ministere. Sunt și ministere care s-au mișcat încet. Cred că este nevoie de mai multă viteză. Cred că sunt miniștri care au reușit și să comunice cu oamenii, și miniștri care nu au comunicat cu oamenii, agenții economici sau părțile interesate, care țin de domeniul lor. Am fost și eu ministru. Nu din prima am înțeles cât este de importantă este să mergi să comunici. Am așteptări de la unii miniștri să interacționeze cu cetățenii mult mai bine decât până acum”, a spus șeful statului.