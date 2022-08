După mai bine de un an și jumătate de așteptări, Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a ajuns cu o vizită de lucru și la Bălți. De dimineață, Maia Sandu s-a întâlnit cu primarul municipiului, Nicolai Grigorișin. Cei doi au discutat despre problemele orașului și cum autoritățile centrale ar putea interveni pentru soluționarea lor. Cel mai important subiect abordat a fost noul statut al municipiul Bălți, scrie nordnews.

„Am discutat despre problemele municipiului Bălți. Sunt multe, ca de obicei. Am discutat despre situația financiară, despre necesitățile suplementare de finanțare pentru proiectele de infrastructură. Am înțeles că primarul are planuri mari pentru localitate, dar banii nu sunt suficienți. Am discutat și despre anumite promisiuni făcute de Guvern mai devreme”, a declarat Maia Sandu.