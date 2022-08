Procedura de pre-vetting este tergiversată, iar Ministerul Justiției trebuie să le explice membrilor comisiei de pre-vetting că guvernarea plătește prețul politic al acestei tergiversări. O spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea. Potrivit expertului, etapa a doua a reformei ar trebui să fie curățarea Curții Supreme de Justiție și a procurorilor anticorupție, notează IPN.



Comisia de pre-vetting, care examinează profesionalismul și integritatea candidaților la funcția de membru CSM și CSP, este creată din 3 membri numiți de fracțiunile parlamentare și 3 membri delegați de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Potrivit președintelui Centrului de Resurse Juridice, entitatea care și-a început activitatea încă în luna aprilie, nu se grăbește să vină cu o evaluare finală a candidaților.



„Vetting-ul va dura puțin mai mult, dar el va permite să adresezi întrebări legitime persoanei din sistem, de unde are averi și ce a făcut în exercițiul funcției? Acest lucru trebuie să aibă loc cât mai curând. El deja se tergiversează, pentru că am impresia că această comisie de pre-vetting lucrează în stil european, adică pe mult timp. Dar Ministerul Justiției trebuie să le explice că ei plătesc prețul politic al acestei tergiversări. Dacă CSM și CSP sunt entități curate, mai jos lucrurile sunt mai simple”, a spus Vladislav Gribincea în cadrul emisiunii „Puncte de reflecție” de la Vocea Basarabiei.



Potrivit expertului, după pre-vetting, ar trebui să urmeze o reformă profundă a Curții Supreme de Justiție, prin curățarea instituției de persoane asupra cărora planează suspiciuni de corupție, de lipsa de integritate.



„Actualii judecători ai CSJ sunt judecători relativ tineri, asupra multor dintre acești judecători există întrebări cu referire la avere, dar conform legii ei sunt în funcții până la atingerea vârstei de 65 de ani. Aceste persoane nu pot fi schimbate atât de simplu, dar ele au ultimul cuvânt în cele mai importante dosare. După evaluarea judecătorilor CSJ, vor urma procurorii anticorupție, șefii de judecătorii, judecătorii Curților de Apel. E greu să pornești un mecanism, dar el va da roade”, a mai spus expertul.



Președintele Centrului de Resurse Juridice se arată convins că actuala guvernare își dorește reformarea justiției. Potrivit expertului, investigarea doar a oponenților politici este explicată prin faptul că reprezentanții guvernării actuale încă n-au reușit să comită abuzuri.



„E normal ca atunci când ești de 5 ani la guvernare să fie mai multe întrebări față de tine, decât față de cei care au fost atunci în opoziție. Dar ar fi de neînchipuit ca după 1-2 ani de guvernare, când și cei de la guvernare deja s-au înfruptat din mărul guvernării, să fie persecutați doar cei din opoziție. Nu cred că cei care se află acum la guvernare vor să-și subjuge justiția. Eu văd că se iau decizii pe alocuri strâmbe, dar cu bune intenții. Dar nu mai sunt timpurile lui Plahotniu,c când se adopta o lege, iar sub ea erau scheme. Dar, este adevărat, oamenii așteaptă mult mai mult” a mai spus Vladislav Gribincea.