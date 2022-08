Valentin Vizant, nașul de cununie al fostului deputat al Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a venit cu o reacție, în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață de către procurorii Procuraturii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție. Vizant susține că se află peste hotare și a rămas surprins de desfășurarea perchezițiilor la el acasă. Totodată, Vizant susține că dosarul în care este vizat ar fi intentat la comandă și nu există argumente în proces.

„În dimineața zilei de 15 august am fost surprins că în apartamentul unde locuiesc în Chișinău se petrec percheziții. Mă aflu în străinătate, unde am plecat recent într-o deplasare de afaceri.

Referitor la ceea ce fac procurorii vreau să declar următoarele:

Consider aceste percheziții drept acțiune de prost gust, efectuate în baza unui dosar intentat la comandă, fără niciun suport juridic. Am aflat că Încheierea privind petrecerea perchezițiilor a fost emisă încă la 19 iulie. Până în prezent nu am fost solicitat în niciun fel de către procurori sau alți reprezentanți ai forțelor de ordine. Fără nicio obiecție din partea Poliției de Frontieră am ieșit din țară. Persoane care au pus la cale toate aceste fărădelegi consideră că justiția se face prin mediatizarea unor percheziții fără niciun un fel de argumente în proces”, se arată într-o declarație semnată de Valentin Vizant, remisă presei.