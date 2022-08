O familie de moldoveni stabilită în SUA a înființat o podgorie ce ar putea fi declarată oficial podgoria amplasată la cea mai înaltă altitudine deasupra nivelului mării din emisfera nordică – 7200 ft (2194 m), scrie Agrobiznes.md.

Plantația a fost înființată în Colorado Springs (Colorado, SUA). Potrivit informației Anghelinei Taran, experta proiectului Wine and Spirit, proprietarii planifică să construiască și o cramă.

Până acum, podgoria comercială amplasată pe cea mai înaltă altitudine din emisfera nordică este declarată Stone Summit Vineyard din California, care se află la 6.750 ft.

Pentru noii eroi ai posibilului record (încă nu oficiali), Sergiu și Daniela Boțolin, viticultura și vinificația este o mare pasiune, dar, totuși, la nivelul unui hobby, pentru că amândoi sunt după specialitate chirurgi practicieni.

Sergiu Boțolin spune că dragostea față de viticultură o are din copilărie. Chiar dacă părinții săi nu erau viticultori, mereu au cultivat vița de vie în apropierea casei.

„Înainte de a planta vița de vie, am făcut multe cercetări. În prima iarnă am analizat soarele și vânturile. Terenul nostru este situat la o altitudine de 2194 m deasupra nivelului mării. Din această cauză, există unele condiții nefavorabile pentru cultivarea culturilor. Oficial, pământul nostru se numește semi-desert de mare altitudine. În primul rând, aici sunt puține precipitații – până la 400 mm pe an. Și sunt foarte instabile, așa că este necesar să se aplice irigarea prin picurare”, povestește Sergiu.